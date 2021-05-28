Що таке податок на гугл і як він допоможе українській економіці

Державна скарбниця може отримувати 3 млрд. грн щороку від технологічних гігантів Facebook, Apple, Microsoft чи Netflix. Для цього депутати мають у другому читанні ухвалити так званий “податок на гугл”.

Це законопроєкт, який зобов’язує міжнародні компанії сплачувати ПДВ за надання електронних послуг в Україні.

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев переконаний – так званий “податок на гугл” вже давно необхідний нашій державі.

Нині склалася неприйнятна ситуація: потужні іноземні корпорації, які заробляють великі гроші в Україні, взагалі не сплачують податків до нашого бюджету. Тоді як українські інтернет-компанії справно платять.

Нині такий спрощений порядок сплати ПДВ існує у тій або іншій формі у понад 80-ти країнах світу. Аби він запрацював і в Україні, окрім ухвалення закону парламентом, уряд і податкова мають забезпечити чіткі та прозорі правила гри і створити електронний кабінет, аби міжнародні компанії могли легко сплатити податок в український бюджет.

Розгляд законопроєкту у другому читанні у Верховній Раді можливий вже цього тижня. У профільному комітеті очікують на позитивне голосування.

Це не єдина технологічна трансформація до якої йде Україна, детальніше про легалізацію криптовалюти читайте на Фактах ICTV.

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