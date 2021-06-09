Світовий банк прогнозує зростання ВВП України на 3,8% у 2021

Згідно з прогнозом Світового банку, ВВП України (валовий внутрішній продукт) у 2021 році зросте на 3,8%. А у 2022 і 2023 роках варто очікувати на зростання на рівні 3,1%.

Також у 2021 році прогнозують зростання світової економіки на 5,6%. Це найвищий показник темпів відновлення після рецесії за останні 80 років.

У доповіді Світового банку пояснюють, що зростанню світової економіки сприятиме стимулювання витрат у США та більш швидке зростання валового внутрішнього продукту в Китаї. Так, ВВП Штатів збільшиться на 6,8%, Індії – на 8,3%, а Китаю – на 8,5%.

Але, згідно з прогнозами, зростання ВВП буде нерівномірним. Так, 90% розвинутих економік повернуться до допандемічного рівня наступного року. Водночас серед країн, що розвиваються, це вдасться зробити лише третині.

Зростання ВВП України

Офіс президента очікує зростання української економіки на 5,1% у 2021 році, а у 2023-му – на 4%. Водночас показники у 2022 році можуть становити 2,8%, оскільки на них вплине ефект пандемії.

Також, за словами радника керівника Офісу президента Тимофія Милованова, інфляція у 2021 році очікується на рівні 7,3%, у 2022 і 2023-му – 5,4% і 5% відповідно.

Джерело: Світовий банк