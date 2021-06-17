Ринок землі в Україні: чи готові до старту фермери та власники паїв

З 1 липня в Україні офіційно дозволять продавати землі сільськогосподарського призначення. До 2024-го купувати угіддя зможуть лише фізичні особи і тільки громадяни України.

В Україні немає фермерів, які б не хотіли купити собі землю, але проблема поки в грошах. Дрібним аграріям банк навряд чи дасть позику. До того ж власники паїв не поспішають – бояться, щоб їх не ошукали.

Фермери кажуть, що цей страх через брак інформації. Водночас у новому Міністерстві аграрної політики обіцяють незабаром розпочати інформаційну кампанію.

Перед стартом відкриття ринку держава мала завершити інвентаризацію земель, впорядкувати Держгеокадастр і передати землі у розпорядженні об’єднаним територіальним громадам.

Юристи підтвердили, що публічна кадастрова карта упорядкована, витяг з кадастру можна замовити онлайн.

Проте не готові зараз нотаріуси, які оформлятимуть земельні угоди. Закон передбачає перевірку покупця – чи нема санкцій щодо особи. Але інструкції, як це робити, досі у нотарусів не було. Лише 15 червня уряд нарешті погодив процедуру.

Дрібні папери за два тижні урядовці доопрацюють, певні у Всеукраїнській аграрній раді.

Щодо грошей на землю – є законопроект про підтримку фермерів, які не мають кредитної історії, і його мають вдруге розглянути у парламенті. Він передбачає створення Фонду часткового гарантування кредитів. Якщо аграрій, який обробляє до 500 га, візьме позику не більш як на 10 років і не зможе її погасити – частину заплатить держава.

Тож перепон до відкриття ринку землі немає. А реальну ефективність ринку землі можна буде оцінити не раніше осені.

16 червня Кабмін затвердив порядок перевірки нотаріусом покупців землі.

У документі чітко прописаний алгорит дій нотаріуса, зокрема те, у який спосіб він повинен перевіряти власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення, щоб уникнути перевищення лімітів

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