Гірську ділянку траси Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці відновлять у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Ця ділянка траси проходить Судилівським спуском, який є частиною шляху, що з’єднує Вижницю та Сторожинець, повідомила Чернівецька ОДА.

На дорозі вже розпочато фрезерування зношеного покриття. Паралельно дорожники укріпляють узбіччя, демонтують тросове огородження, дорожні знаки та напрямні стовпчики.

Востаннє дорогу ремонтували 30 років тому. В рамках президентської програми її посилять та приведуть у відповідність до сучасних стандартів навантаження.

10 см зношеного шару дорожнього покриття відфрезерують, влаштують нову, більш стійку основу зі щебеневої суміші, укріпленої цементом. Товщина шару становитиме 18 см. Зверху встелять два шари асфальтобетону.

Крім цього, будуть розчищені від наносів та бруду водопропускні труби. А для безпеки руху буде встановлено дорожні знаки, бар’єрне огородження, напрямні стовпчики, нанесено розмітку.

Траса Р-62 веде до Буковинських Карпат. Нею можна доїхати до туристичних об’єктів регіону: гірськолижного курорту Мигове, перевалу на вододілі Виженки та Черемоша – Німчич.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор Великого будівництва Кирило Тимошенко повідомив про плани центральної влади з’єднати туристичні центри Західної України новими дорогами у рамках проекту Мале Карпатське коло.