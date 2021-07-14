Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Владислава Ткаченко |

Дух захоплює: Укравтодор показав масштаби Великого будівництва траси Н-31 на Полтавщині

Велике будівництво

На будівництві бетонної дороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка у селі Бутенки на Полтавщині завершується влаштування одразу двох масштабних конструкцій — насипу та підпірної стінки під час будівництва шляхопроводу через залізницю.

Про це повідомляє Укравтодор.

Велике будівництво

Дорога будується з нуля у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво. Вона скоротить на дві години час у дорозі з Дніпра до Києва — з семи годин до п’яти. Її будівництво планується завершити вже цього року.

– Будівництво магістралі з нуля – це про масштабні конструкції, котрі захоплюють дух, – коментують в Укравтодорі, демонструючи будівельний процес поблизу села Бутенки.

Наразі будівельники, рухаючись з боку міста Кобеляки, формують геоматрац за допомогою геограток та шарів. Наступним етапом буде влаштування дорожнього одягу.

Читайте
Автомагістраль-Південь завершує Велике будівництво 80 км п’ятихатської траси біля Дніпра

Будівництво траси Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка –  стратегічний проект Укравтодору, який передбачає спорудження нової чотирисмугової дороги.

Велике будівництво
Велике будівництво
Велике будівництво
Велике будівництво
Дух захоплює: Укравтодор показав масштаби Великого будівництва траси Н-31 на Полтавщині / 2 фотографии

Траса у Полтавській та Дніпропетровській областях проходить в обхід населених пунктів на зразок європейських автобанів. Будівництво дороги Н-31 буде завершено у 2021 році.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко повідомив, що протягом 2021 року у країні буде відновлено та побудовано 6500 км автодоріг.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка