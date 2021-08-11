Адаптивний карантин в Україні 2021 – які обмеження діють у карантинних зонах

Сьогодні уряд ухвалив рішення щодо продовження в Україні адаптивного карантину до 1 жовтня.

Таке рішення Кабмін ухвалив у зв’язку із негативними тенденціями у кількості госпіталізацій та важкохворих.

Правила адаптивного карантину залишаються незмінними – країна поділена на чотири зони (зелена, жовта, помаранчева та червона), для кожної з яких встановлено свої обмеження.

Як відбувається поділ на зони

Міністерство охорони здоров’я визначило шість показників, які визначають поділ на зони.

Якщо два або більше із цих показників перевищено протягом трьох діб поспіль – область переходить у червону зону адаптивного карантину.

У випадку, коли перевищено лише один параметр – регіон переходить у помаранчеву зону.

Наразі “колір” регіону визначають такі показники:

епідеміологічний поріг захворюваності, який не повинен перевищувати 75 осіб на 100 тис. населення;

завантаженість лікарняних ліжок має бути не більше 65%;

кількість тестувань на коронавірус протягом семи днів має перевищувати 300 на 100 тис. населення;

кількість госпіталізацій протягом тижня не має перевищувати 60 випадків на 100 тис. людей;

коефіцієнт виявлення коронавірусу не повинен перевищувати 20%;

загальний рівень кількості госпіталізацій не повинен зростати більше, ніж на 50% за сім днів.

Зелена зона адаптивного карантину

Наразі усі територія України входить до зеленої зони карантину, для якої встановлено найм’якші обмеження.

У цій зоні потрібно носити маски у транспорті та громадських місцях і дотримуватись дистанції у 1,5 м.

Для того, щоб регіон потрапив у зелену зону, має бути відсутній будь-який сплеск захворюваності, а лікарні мають бути завантажені не більше, ніж на 5%.

Жовта зона адаптивного карантину

У жовтій зоні може опинитись одразу уся територія країни, якщо протягом трьох днів будуть зберігатись певні показники, а саме:

кількість виявлення нових заражень на коронавірус – не більше 75 випадків на 100 тис. населення протягом останніх двох тижнів;

коефіцієнт виявлення нових випадків захворювання – понад 4%;

кількість зроблених ПЛР чи експрес-тестів на коронавірус протягом тижня має бути меньше 300 протягом семи днів.

У жовтій зоні також діє масочний режим у транспорті та громадських просторах у приміщенні.

Масові заходи дозволено проводити лише за умови наповненості залу не більше, ніж наполовину. Також на масових заходах має бути не більше однієї особи на 4 кв. м.

Заклади культури, як то кінотеатри, мають заповнювати свої зали лише на 50%. У спортивних залах має право перебувати не більше однієї особи на 10 кв м.

У жовтій зоні дозволена робота навчальних закладів, перевезення пасажирів у громадському транспорті на сидячих місцях та робота закладів громадського харчування до 24-ї години ночі.

Помаранчева зона адаптивного карантину

Нових обмежень у цій зоні не додається – діють правила жовтої зони. Вона є “сигналом” про те, що регіон за показниками наближається до червоної зони.

Варто зауважити, що коли регіон перебуває у помаранчевій зоні карантину, місцева влада має право запроваджувати власні додаткові обмеження.

Червона зона адаптивного карантину

Якщо регіон переходить у червону зону, у ньому встановлюються найжорстокіші карантинні обмеження та запроваджується багато заборон.

У ній зберігаються обмеження усіх попередніх зон, і додаються нові:

забороняється робота закладів громадського харчування, ресторани та кафе можуть працювати лише навинос та адресну доставку;

забороняється робота ТРЦ та інших розважально-культурних закладів;

забороняється робота освітніх закладів, окрім дитсадків та початкової школи;

припиняється робота непродовольчих торгових точок;

забороняється робота спортивних залів, басейнів та фітнес-центрів;

забороняється проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Натомість у регіонах червоної зони дозволена робота фінансових установ, заправок, ветеринарних клінік, аптек та продуктових магазинів.