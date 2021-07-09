В Києві посібник одного із комунальних підприємств брав хабарі за надання місць для поховання на кладовищах.

Чоловік був пов’язаний зі службовими особами Ритуальної служби спеціалізованого КП Спецкомбінат ПКПО.

Заручившись їхньою підтримкою, підозрюваний систематично вимагав та отримував хабарі за виділення місць для поховання.

Йшлося про закриті та напівзакриті кладовища Києва, які перебувають на балансі комунальників.

Слідством зафіксовано епізод, коли підозрюваний за надання послуг з організації поховання та “елітне” місце на кладовищі отримав від родини померлого $8 тис.

У Києві місця на закритих кладовищах продавали за $8 тис. / 2 фотографии

Затримати чоловіка вдалося на черговому хабарі в $6 тис. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. Йдеться про пособництво в отриманні неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням.

Досудове слідство у справі триває.