У вересні курс долара зберігав стабільність. Нині його вартість становить нижче 27 грн, оскільки завдяки новим запозиченням та отриманій від МВФ допомозі у розмірі $2,7 млрд Україна успішно пройшла пікові виплати за зовнішніми боргами. Проте вже у жовтні девальвація гривні неминуча – долар коштуватиме 28 грн.

Таку думку у коментарі Фактам ICTV висловив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

За його словами, нарощування боргів підвищує ризики дефолту, макроекономічні проблеми не вирішуються, а лише відтерміновуються, що загрожує масштабною економічною кризою.

– Девальвації гривні сприятиме погіршення економічної ситуації в Україні. Спостерігається зростання заборгованості за виплатами зарплат та інших платежів. Є проблеми з виплатою субсидій. Ціни на газ та вугілля продовжують зростати. Для проходження опалювального сезону доведеться витратити чималі кошти в іноземній валюті. Існує загроза банкрутства енергокомпаній, – наголосив експерт.

Серед інших причин зростання курсу долара у жовтні Хмелевський назвав політичну нестабільність у країні, загострення боротьби між різними політичними угрупованнями, очікуване переформатування уряду, можливу відставку спікера парламенту та зростання протестної активності населення.

– Все це сприятиме зростанню відтоку коштів за кордон та збільшуватиме попит на валюту. Неспокійною залишається ситуація і на зовнішніх ринках. Останніми днями спостерігається падіння фондових ринків та зростання курсу долара щодо інших валют, – сказав він.

Не додають стабільності й проблеми у будівельному секторі – є вірогідність банкрутства деяких провідних міжнародних девелоперських компаній. Тобто загроза повномасштабної світової фінансової кризи зростає.

– Негативні очікування можуть підштовхнути як іноземних інвесторів, так і вітчизняних підприємців до виведення коштів з України. Це призведе до суттєвої девальвації гривні, – підсумував Олександр Хмелевський.

У прогнозі економічного й соціального розвитку та бюджетній декларації України на 2022-2024 роки Кабмін заклав основні економічні показники на три роки.

Зокрема, курс долара прогнозується у діапазоні 28-29 грн/$1, інфляція знизиться до 6,2% у 2022-му, а в 2023 році – до 5%.