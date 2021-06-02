Кабмін затвердив прогноз економічного і соціального розвитку та Бюджетну декларацію України на 2022-2024 роки, де закладено основні економічні показники на три роки.

Зокрема, курс долара прогнозується у діапазоні 28-29 грн/$1, інфляція знизиться до 6,2% у 2022-му, а в 2023 році – до 5%, повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Окрім того, у макропрогнозі закладено скорочення дефіциту бюджету майже удвічі та повернення його до планових 3% з 2023-го.

За словами глави уряду, держборг планується зменшити до менш ніж 50% ВВП, що дозволить більше витрачати на медицину, оборону та освіту.

У макропрогнозі закладено також зростання зарплат на 8-10% щороку.

Загалом у 2023 році, вважає Шмигаль, Україна зможе вийти на стійкий показник зростання економіки у 5%.

Прогноз курсу долара на червень 2021

Експерти кажуть, що у червні не слід чекати значних коливань на валютному ринку.

Зокрема, курс долара становитиме 27,35-28 грн/$1, а євро – 33-35 грн.