У Верховній Раді України зареєстровано законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2021 рік. Ним передбачено збільшення видатків на низку програм, зокрема на субсидії та дороги.

Йдеться про документ №6052, ініціаторами якого є нардепи від фракції Слуга народу.

Згідно з пояснювальною запискою, за підсумками 2021 року очікується перевиконання затверджених показників доходів держбюджету на майже 40 млрд грн. Саме цю суму депутати і пропонують перерозподілити на різні програми.

Так, законопроєктом запропоновано внести зміни до видаткової частини бюджету на 2021 рік, збільшивши її на 39,41 млрд грн.

Ці кошти хочуть спрямувати:

• 15 млрд грн – Укравтодору на розбудову транспортної інфраструктури, будівництво та ремонт доріг (що здійснюється в рамках президентської програми Велике будівництво). На цю сферу нардепи пропонують виділити найбільшу суму коштів. У випадку внесення змін загальні видатки на роботу Укравтодору зростуть до 66,383 млрд грн.

• 12 млрд грн – на субсидії для оплати житлово-комунальних послуг. З урахуванням цієї суми загалом видатки на субсидії в 2021 році складуть 47,26 млрд грн.

• 3,8 млрд грн – на покриття дефіциту коштів для виплат військовослужбовцям Збройних сил України. Водночас видатки на закупівлю озброєння зменшуються на 150 млн грн, а на будівництво і придбання житла військовослужбовцям – на 100 млн грн.

• 2 млрд грн – на програму державних гарантій медичного обслуговування населення, зокрема на оплату пакету послуг стаціонарної допомоги пацієнтам з Covid-19.

• 4 млрд грн – на субвенцію місцевим бюджетам на будівництво транспортної інфраструктури та об’єктів соціально-культурної сфери.

• 1 млрд грн – на програму реструктуризації вугільної галузі (погашення заборгованості шахтарям).

• 556,4 млн грн – на поповнення статутних капіталів державних підприємств Міжнародний аеропорт Бориспіль, Державне авіаційне підприємство Україна та Укрсервіс Мінтрансу.

• 282 млн грн – на надання житла 215 внутрішньо переміщеним особам, які захищали суверенітет України.

• 280,5 млн грн для Служби безпеки України на оплату праці – для своєчасних розрахунків зі звільненими військовослужбовцями.

• 176,8 млн грн – на забезпечення установ виконання покарань продуктами харчування для засуджених та проведення розрахунків за комунальні послуги.

• 86,9 млн грн – на розвиток системи екстреної медичної допомоги.

• 1,8 млн грн – для збільшення видатків на роботу Офісу президента України.

• 10 млн грн – на підтримку державної газети Урядовий кур’єр.

• 9,2 млн грн – на утримання Центру протидії дезінформації.

• 150 млн грн – на збільшення видатків для Служби зовнішньої розвідки України на оплату праці.

Як поінформував голова парламентського комітету з питань бюджету та один із ініціаторів законопроекту Юрій Арістов, документ №6052 буде розглянуто на засіданні Верховної Ради у четвер, 23 вересня. Він сподівається на скорочення строків подання альтернативних законопроектів.

Фото: Верховна Рада