Це велика перемога: Зеленський запевнив, що тарифи на тепло не зростуть

Президент Володимир Зеленський на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад заявив, що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть.

За його словами, незважаючи на рекордне зростання цін на газ у Європі, в Україні вдалося уникнути підвищення тарифів на тепло.

– На цьому засіданні між урядом, Нафтогазом, Асоціацією міст та Конгресом місцевих та регіональних влад ми підпишемо Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду для населення не будуть зростати. Я вважаю, що це велика перемога! – наголосив глава держави.

Водночас президент очікує на появу аналогічного меморандуму від місцевої влади на три наступних роки, щоб не було неприємних сюрпризів для українців.

Минулого тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль з трибуни Верховної Ради заявив, що підстав для підвищення тарифів на опалення і гарячу воду в Україні немає.

За його словами, уряд працює над питанням компенсації для теплокомуненерго різниці в тарифах за попередні періоди, а також над питанням реструктуризації тієї заборгованості, яка є на цих підприємствах.