Можемо потрапити у чорний список: Рожкова назвала ризики криптовалют

У світі ще не досягнули консенсусу, як регулювати криптовалюти. Про це заявила перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова під час Київського міжнародного економічного форуму.

— Закон про криптовалюту не підписаний. Кілька тижнів тому у нас була цікава та довга дискусія, де ми обговорили ризики, що несуть за собою криптовалюти. Я не кажу зараз про фіатні валюти, я кажу про криптоактивні. Сьогодні у світі немає консенсусу щодо того, як регулювати ці валюти, – зазначила вона.

Рожкова зауважила, що єдиний консенсус, якого вдалося досягнути – це те, що криптовалюти не є платіжним засобом.

— Там ще треба працювати. Для того, щоб це не перетворилося на якісь піраміди, важливе питання фінансового моніторингу. Серйозно звертають увагу всі гравці ринку на те, як виконувати законодавство у процесі обігу криптоактивів. Це великий ризик для наших інвесторів, зокрема тому, що ми можемо потрапити у чорний список, – сказала Рожкова.

8 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про віртуальні активи, спрямований на легалізацію криптовалют в Україні. Він повинен законодавчо врегулювати статус віртуальних активів та сприяти детінізації ринку криптовалют в Україні.

Однак Володимир Зеленський 5 жовтня повернув на допрацювання до Верховної Ради закон про віртуальні активи. Президент України зазначив, що положення закону не відповідають конституційним вимогам.

Фото: Kyiv School of Economics