Президент України Володимир Зеленський 5 жовтня повернув на допрацювання до Верховної Ради закон про віртуальні активи, спрямований на легалізацію криптовалют в Україні.

Глава держави пропонує народним обранцям віднести регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР).

Так, Зеленський вважає, що положення закону не відповідають конституційним вимогам. Також вони не забезпечують прозорих умов для учасників ринку криптовалют, що не сприятиме належному забезпеченню їхніх прав.

Як повідомляють в Офісі президента, відповідно до закону, регулювання ринку віртуальних активів здійснюють різні державні органи, залежно від виду таких активів, зокрема шляхом створення нового органу центральної виконавчої влади.

– Водночас світовий досвід передбачає, що регулювання діяльності з організації торгівлі, обміну та зберігання віртуальних активів, призначених для інвестування, здійснюють саме регулятори фінансових ринків для захисту інвесторів, недопущення шахрайства та запобігання створенню фінансових пірамід з використанням віртуальних активів, – йдеться в повідомленні.

Також в ОП зауважують, що створення нового центрального органу виконвлади, як передбачено цим законом, потребують значних витрат з державного бюджету, джерела покриття яких ще не визначені.

Тому президент повернув документ до парламенту з пропозицією внести зміни, згідно з якими функції державного регулювання повинні виконувати НКЦБФР та Національний банк України.

8 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон про легалізацію ринку криптовалют (закон про віртуальні активи).

Відповідний документ повинен законодавчо врегулювати статус віртуальних активів та сприяти детінізації ринку криптовалют у країні.

Дія закону поширюватиметься, зокрема, на постачання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, якщо суб’єкти їх надання мають зареєстроване місцеперебування чи постійне представництво в Україні.

Водночас дія документу не поширюватиметься на правовідносини, пов’язані з випуском, обігом, зберіганням і погашенням електронних грошей.

Окрім того, документ має дозволити українським блокчейн-компаніям легалізувати бізнес та офіційно працювати з банківською системою.

Відповідно до закону, регулятором ринку буде Мінцифри, а в окремих випадках – НБУ чи Нацкомісія з цінних паперів.