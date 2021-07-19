За останні півроку в України суттєво зріс індекс інвестиційної привабливості, йдеться у дослідженні Європейської Бізнес Асоціації.

У першій половині Інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості становить 2,84 балів з п’яти можливих.

У другій половині 2020 цей показник становив лише 2,4 бали.

Оцінка піврічної динаміки бізнес-клімату також суттєво покращилась. Лише 15% вважають, що інвестклімат в Україні погіршився за останні півроку, 53% впевнені, що цей показник не зазнав змін і 32% переконані, що умови ведення бізнесу стали кращими.

На наступне півріччя 2021 року прогнози досить сприятливі. Більшість гендиректорів членських компаній Асоціації (58%) впевнені, що інвестклімат не зміниться за наступні шість місяців.

25% очікують його покращення і лише 17% чекають на погіршення ситуації із веденням бізнесу в Україні.

Серед головних проблем ведення бізнесу традиційно – слабка судова система, зазначають 90% респондентів, а також високий рівень корупції та тіньова економіка.

Також перешкоджають веденню бізнесу та вливанню іноземних інвестицій непередбачувані умови, повільне впровадження реформ, висока кадрова ротація українського уряду, податковий тиск та нестабільні стосунки із партнерами.

Джерело: EBA

Фото: EBA, НБУ