Ухвалення законів і проведення аудиту: умови меморандуму між Україною і МВФ

Міжнародний валютний фонд оприлюднив новий меморандум з Україною за програмою stand-by.

Згідно з документом, наша країна повинна виконати низку зобов’язань для наступного перегляду програми, який запланований на березень 2022 року.

Так, до кінця листопада необхідно ухвалити держбюджет на наступний рік з дефіцитом до 3,5% ВВП, скасувати послаблення критеріїв відбору представників держави до наглядових рад держбанків.

Меморандум передбачає, що до кінця грудня 2021 року опублікують аудит використання коштів Covid-фонду. Нацбанк повинен ухвалити план дій із зазначенням термінів підвищення професійних можливостей банківського нагляду, який необхідно узгодити з МВФ.

Водночас Офіс генпрокурора зобов’язаний опублікувати піврічний звіт про результати кримінальних розглядів щодо колишніх власників, менеджерів та пов’язаних осіб збанкрутілих з 2014 року банків.

Отримав завдання і Кабінет міністрів. До кінця січня 2022 року він повинен затвердити дорожню карту з кроками, необхідними для виведення Приватбанку та Ощадбанку на ринок для часткової або повної приватизації та залучення авторитетних міжнародних інвесторів.

До кінця лютого наступного року також необхідно опублікувати комплексний стратегічний документ та план дій щодо повернення активів збанкрутілих банків.

У меморандумі Україна взяла зобов’язання до кінця березня наступного року внести поправки до закону про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), щоб покращити процедури відбору її керівника, посадових осіб і встановити механізми підзвітності керівництва.

До кінця квітня Україні необхідно завершити разову перевірку доброчесності членів Вищої ради юстиції, а ще через місяць призначити наглядову раду Енергоатому з більшістю незалежних членів, обраних за прозорою та надійною процедурою.

Згідно з меморандумом, оновлена ​​програма stand-by, яку МВФ продовжив з грудня 2021-го до кінця червня 2022 року, передбачає ще два перегляди, за підсумками яких Україна може отримати третій та четвертий транші – близько $500 млн і понад $1,4 млрд відповідно.

Джерело: МВФ