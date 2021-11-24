Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі $699 млн.

Про це повідомив очільник Нацбанку Кирило Шевченко. За його словами, кошти надійдуть на рахунки уряду в НБУ і збільшать міжнародні резерви.

23 листопада МВФ погодив виділити Україні транш на майже $700 млн. Термін дії програми stand-by, яка закінчується у грудні 2021 року, продовжили ще на шість місяців.

Крім того, Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення про продовження угоди про резервне кредитування до кінця червня 2022 року та перерозподіл виплат за програмою.

Очікується, що кредит від МВФ допоможе українській владі впоратися з наслідками економічного стресу, спричиненого Covid-19, підтримати відновлення економіки та просунути реформи.

Зі свого боку міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна розраховує отримати декілька траншів кредиту від Міжнародного валютного фонду до червня 2022 року.

За його словами, до того часу має бути ще декілька переглядів програми з МВФ.