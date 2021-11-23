Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) під час засідання щодо перегляду поточної програми Stand-by для України ухвалила рішення про її продовження та виділення траншу в розмірі близько $700 млн.

Термін дії програми Stand-By, яка закінчується у грудні 2021 року, продовжили ще на шість місяців.

— Виконавча рада МВФ завершила сьогодні перший огляд економічних показників України відповідно до 18-місячної угоди про резервне кредитування (SBA), що була схвалена 9 червня 2020 року. Завершення огляду дозволяє владі виділити суму, еквівалентну приблизно $699 млн, внаслідок чого загальні виплати в межах чинного SBA становитимуть приблизно $2,8 млрд, – йдеться у повідомленні.

Було також ухвалено рішення про продовження угоди про резервне кредитування до кінця червня 2022 року та перерозподіл виплат за програмою.

Допомога від МВФ має на меті допомогти українській владі впоратися з наслідками стресу, спричиненого Covid-19, підтримати відновлення економіки та просунути реформи.

Меморандум між Україною та МВФ підписали у 2020 році, а його текст оприлюднили у червні. Тоді ж Україна отримала від МВФ перший транш кредиту на $2,2 млрд в межах 18-ти місячної програми Stand-By на $5 млрд. Після цього МВФ не виділяв траншей.

Джерело: МВФ