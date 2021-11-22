З 1 грудня 2021 року на українських пенсіонерів очікує новий етап підвищення пенсій. Це пов’язано зі збільшенням прожиткового мінімуму.

Про деталі поінформували в Пенсійному фонді України.

Так, із 1 грудня мінімальна заробітна плата зросте з 6 000 до 6 500 грн (це прописано в законі Про державний бюджет України на 2021 рік). До прожиткового мінімуму прив’язані розміри максимальної та мінімальної пенсії.

Відтак розмір мінімальної пенсії підвищиться з 1 854 грн до 1 934 грн (тобто на 80 грн). Йдеться про мінімальний розмір пенсії за віком, який призначається за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу.

Максимальний розмір пенсії в Україні з 1 грудня зросте з 18 540 грн до 19 340 грн (тобто на 800 грн).

Крім того, з 1 грудня відбудеться підвищення розміру мінімальної пенсії для непрацюючих пенсіонерів старше 65 років за наявності повного страхового стажу (для жінок – 30 років, для чоловіків – 35 років). Пенсія для цієї категорії громадян повинна становити не менше 40% від мінімальної зарплати. А тому її розмір підвищиться з 2 400 грн до 2 600 грн (тобто на 200 грн).

Також будуть збільшені розміри низки доплат і підвищень до пенсії: надбавки за особливі заслуги перед Україною; доплати учасникам війни, бойових дій; щомісячна адресна допомога учасникам бойових дій та інвалідам війни; державна допомога на догляд інвалідам війни.

Якими будуть розміри виплат і доплат українським пенсіонерам з 1 грудня, можна переглянути в таблиці:

Всі перерахунки пенсій для українців будуть здійснені в автоматичному режимі. А тому не потрібно додатково звертатися до органів Пенсійного фонду.

З 1 грудня в Україні зростуть пенсії: для кого і на скільки / 2 фотографии

Надбавка до пенсій за страховий стаж із 1 грудня

Непрацюючим пенсіонерам, які мають значний страховий стаж, а їхні пенсії більші за мінімальні, перерахують доплату за понаднормативний стаж.

Згідно із законом Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ( ст. 28), йдеться про такі категорії пенсіонерів:

• жінки, котрі мають більш ніж 30 років страхового стажу;

• чоловіки, які мають понад 35 років стажу.

Доплата за стаж зазвичай вираховується у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (тобто до розміру мінімальної пенсії). За кожен додатковий рік стажу до пенсійних виплат додають не більше 1% від рівня мінімальної пенсії.

З 1 грудня доплата за кожен рік понаднормативного стажу підвищиться з 18,54 грн до 19,34 грн.

Оскільки в кожного громадянина свій стаж, то розмір підвищення пенсії з 1 грудня у кожного буде різним.

З жовтня 2022 року для українців віком 70-75 років запровадять щомісячні доплати до пенсій. Розмір цих доплат становитиме до 300 грн. Загалом їх повинні отримати 1,7 млн українських пенсіонерів віком від 70 до 75 років.

Як зазначала міністр соціальної політики Марина Лазебна, в 2022 році планується підвищення розміру мінімальної пенсії для людей старше 70 років. Для них розмір виплат наступного року не може бути меншим за 3 000 грн.

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Джерело: Пенсійний фонд України, Головне управління Пенсійного фонду в Одеській області

Фото: Головне управління Пенсійного фонду в Одеській області