Це результат діяльності розвинутих країн: Свириденко про інфляцію в Україні

Інфляція в Україні – це не результат діяльності українського урядую. Про це заявила перший віце-прем’єр та міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

— Це – результат діяльності урядів розвинутих країн, які шукали відповіді на запитання, яким чином треба та можна боротися з наслідками Covid. Більшість країн світу для того, щоб підтримати громадян своїх країн та бізнес друкували кошти в розмірі $16 трлн. Тобто, вони збільшили грошову масу. Виходячи з того, що економіка України – відкрита, ми імпортували цю інфляцію, – сказала вона.

Вона також назвала класичні інструменти для боротьби з інфляцією: монетарні, такі як збільшення облікової ставки НБУ – це те, що робиться в Україні і це ті рішення, що ухвалюються правлінням НБУ, а також – зниження податків.

Чи вплине виплата 1 тис. грн на підвищення цін?

Заступник очільника Нацбанку Сергій Ніколайчук розповів, що виплата 1 тис. грн за вакцинацію від Covid-19 суттєво не вплине на зростання цін на товари та послуги в Україні.

Він зазначив, що тисяча гривень – не та сума, яка могла б суттєво стимулювати споживчий попит.