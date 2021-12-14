Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Це результат діяльності розвинутих країн: Свириденко про інфляцію в Україні

Марія Степанюк редактор стрічки
Юлія Свириденко

Інфляція в Україні – це не результат діяльності українського урядую. Про це заявила перший віце-прем’єр та міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

— Це – результат діяльності урядів розвинутих країн, які шукали відповіді на запитання, яким чином треба та можна боротися з наслідками Covid.

Більшість країн світу для того, щоб підтримати громадян своїх країн та бізнес друкували кошти в розмірі $16 трлн. Тобто, вони збільшили грошову масу. Виходячи з того, що економіка України – відкрита, ми імпортували цю інфляцію, – сказала вона.

Вона також назвала класичні інструменти для боротьби з інфляцією: монетарні, такі як збільшення облікової ставки НБУ – це те, що робиться в Україні і це ті рішення, що ухвалюються правлінням НБУ, а також – зниження податків.

Чи вплине виплата 1 тис. грн на підвищення цін?

Заступник очільника Нацбанку Сергій Ніколайчук розповів, що виплата 1 тис. грн за вакцинацію від Covid-19 суттєво не вплине на зростання цін на товари та послуги в Україні.

Він зазначив, що тисяча гривень – не та сума, яка могла б суттєво стимулювати споживчий попит.

Джерело: Свобода слова

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка