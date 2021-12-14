Это результат деятельности развитых стран: Свириденко об инфляции в Украине

Инфляция в Украине — это не результат деятельности украинского правительства. Об этом заявила первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко в эфире программы Свобода слова на ICTV.

— Это результат деятельности правительств развитых стран, которые искали ответы на вопрос, каким образом нужно и можно бороться с последствиями Covid. Большинство стран мира для того, чтобы поддержать граждан своих стран и бизнес, печатали средства в размере $16 трлн. То есть они увеличили денежную массу. Исходя из того, что экономика Украины – открытая, мы импортировали эту инфляцию, – сказала она.

Она также назвала классические инструменты для борьбы с инфляцией: монетарные, такие как увеличение учетной ставки НБУ – это то, что делается в Украине и это те решения, которые принимаются правлением НБУ, а также – снижение налогов.

Повлияет ли выплата 1 тыс. грн на повышение цен?

Замглавы Нацбанка Сергей Николайчук рассказал, что выплата 1 тыс. грн за вакцинацию от Covid-19 существенно не повлияет на рост цен на товары и услуги в Украине.

Он отметил, что тысяча гривен – не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос.