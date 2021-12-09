Споживча інфляція в Україні (зростання цін на товари і послуги) у листопаді цього року сповільнилась.

За інформацією Держстату, вона становить 10,3%, хоча ще у жовтні цей показник був на рівні 10,9%.

На споживчому ринку в листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше (на 7,8%) здорожчали овочі.

На 5,8–0,9% зросли ціни на сало, продукти переробки зернових, молоко та молочні продукти, хліб, яловичину, макаронні вироби, масло, цукор, рибу та продукти з риби, рис, яйця. Водночас на 7,6–0,5% здешевшали фрукти, м’ясо птиці, свинина, соняшникова олія.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%, що в основному пов’язано зі здорожчанням тютюнових виробів на 1,1%. Одяг і взуття здешевшали на 2,1% (взуття – на 2,3%, одяг – на 2,1%). Ціни на транспорт зросли на 1,2% за рахунок здорожчання палива та мастил на 2,9%.

Тим часом у Національному банку України прогнозують інфляцію на кінець 2021 року близько 10%. У листопаді НБУ вже почав спостерігати її сповільнення.

Причинами цього процесу були кращі врожаї, рішення щодо тарифів на житлово-комунальні послуги та попередні рішення щодо монетарної політики.

Джерело: Держстат