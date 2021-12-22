У середу, 22 грудня, Міністерство економіки України оприлюднило оновлені розрахунки середньої вартості дизельного палива та бензину.

Саме на цих показниках базуються АЗС при встановленні своїх націнок. У порівнянні з серединою грудня середня вартість пального зросла.

Так, згідно з оновленими даними, середня вартість дизельного палива ULSD 10 ppm становить 23,16 грн за літр, а бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm – 25,97 за літр.

У порівнянні з попередніми показниками середня вартість літра бензину зросла на 19 копійок, а дизпалива – на 3 копійки за літр.

З середини травня цього року в Україні діє встановлене Кабінетом міністрів державне регулювання цін на пальне. Такі заходи запроваджені на період карантину.

Зокрема, визначені граничні торговельні націнки до середньої вартості пального. Для дизельного палива – це не більше 7 грн/літр, а для бензину – не більше 5 грн/літр.

Відтак, з 22 грудня ціни на бензин на українських АЗС (із урахуванням середньої вартості та націнок) не повинні перевищувати 30,97 грн/літр, а на дизпаливо – 30,16 грн/літр.

Для порівняння: станом на середину грудня ціна бензину на АЗС не повинна була перевищувати 30,78 грн за літр, а дизпалива – 30,13 грн за літр.

Варто зазначити, що запроваджене урядом регулювання максимальної торговельної націнки на бензин не стосується палива класу преміум. Регулювання поширюється на бензин марок А-92 і А-95, а також дизельне паливо.

Джерело: Міністерство економіки України