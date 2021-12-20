У четвер, 16 грудня, навколо відомої мережі медичних лабораторій Сінево-Україна вибухнув скандал. Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків у вересні-листопаді провело планову перевірку, за підсумками якої виставило компанії рахунок у вигляді 1,1 млрд додаткових податків.

Що відомо про інцидент та як вирішилася ситуація з Сінево – у матеріалі.

Звідки взялися 1,1 млрд грн

Документальна планова виїзна перевірка проводилась у Сінево з 30 серпня 2021 року. За її результатами 25 листопада складено акт та нараховано додаткові податки у розмірі 1 085 665 836 грн за нібито не наданні необхідні документи про витрати компанії.

7 грудня Сінево скористалося своїм законним правом та подало заперечення до такого акта перевірки.

Реакція Сінево

У Сінево такі вимоги ДПС назвали абсурдними, безпідставними та необґрунтованими, оскільки 1,1 млрд грн – це майже 50% річного обороту компанії.

– Офіційно заявляємо, що податковому органу було надано всі запитані для перевірки документи, і факт передання цих документів було задокументовано…Ми обов’язково будемо оскаржувати результати перевірки у судових та інших уповноважених органах, – йдеться в заяві компанії.

Там нагадали, що Сінево-Україна – частина шведської групи Медікавер, акції якої котуються на Стокгольмській біржі. Вона веде повністю легальну і прозору діяльність в усіх країнах, зокрема і в Україні.

А за майже 15 років роботи компанія інвестувала понад 50 млн євро у розвиток вітчизняного бізнесу. Ба більше, лише за останні два роки сплатила до держбюджету понад 300 млн грн різних податків.

– Тому як найбільший інвестор, платник податків та роботодавець серед медичних компаній України, ми вважаємо за необхідне надати максимального розголосу ситуації, яка відбулася, щоб привернути увагу громадськості та бізнес-спільноти до рішення податкових органів, яке викликає дуже багато питань, – наголосили в компанії.

А також звернулися до президента, прем’єр-міністра, міжнародних правозахисних організацій із закликом захистити права бізнесу.

Резонанс справи

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відреагував миттєво і повідомив, що бере ситуацію на контроль.

Він назвав висновки податкових інспекторів, які проводили перевірку, сумнівними.

– Об’єктивність дій податківців викликає запитання, і це лише один із прикладів негативних проявів роботи ДПС. І зараз наше завдання – змінити це. У рамках парламентського контролю ми взяли це питання під контроль, – написав він і пообіцяв результати у понеділок, 20 грудня.

Наступного дня в.о. голови ДПС Михайло Тітарчук заявив, що його відомство розглядає можливість додаткової перевірки.

– Посадових осіб ТОВ Сінево-Україна запросили взяти участь у розгляді заперечень до акта перевірки ще до заяви компанії про начебто необґрунтовані донарахування податкових зобов’язань. З урахуванням документів, які надало підприємство, ми розглянемо можливість проведення додаткової перевірки – задля винесення справедливого рішення, – зазначив він.

Компроміс знайдено

20 грудня відбулася зустріч керівництва податкової та кількох нардепів, зокрема Данила Гетманцева з представниками Сінево-Україна, за результатами якої знайдено компромісне рішення.

Гетманцев повідомив, що ДПС скасує рішення про донарахування мережі медлабораторій Сінево 1,1 млрд грн податків, а також проведе додаткову перевірку. І компанія з цим погодилася.

За його словами, причиною конфліктної ситуації стала дискомунікація між податківцями та платником податків під час планової перевірки.

Виконувач обов’язків голови ДПС Михайло Тітарчук наголосив, що досягнуто взаємне розуміння сторін завдяки відкритому діалогу.

– Головна мета ДПС – ретельно й всебічно розібратись у цій кризовій ситуації. Тому компромісним рішенням стане проведення нової перевірки саме щодо податку на прибуток – так би мовити, з чистої сторінки, – сказав головний податківць України.

Він пообіцяв особисто проконтролювати процес нової перевірки та забезпечити її чесність і прозорість.

– Розібратись у ситуації довкола ТОВ Сінево-Україна – для нас сьогодні в пріоритеті й справа честі, – підсумував Тітарчук.

Фото: Сінево