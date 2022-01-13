Під 5%, але за однієї умови: чому отримати пільговий кредит на житло складно

В Україні, як і раніше, складно отримати пільговий кредит на житло, навіть із новою президентською програмою Українська мрія, яка має запуститися у квітні 2022 року.

У її межах пообіцяли іпотеку під 5% за умови, що зарплатня буде білою, а податки буде сплачено.

Минулого року було запущено схожу програму, лише під 7%, проте за рік нею скористалися лише 1,3 тисячі українців.

Громадяни, які вже скористалися такою програмою, платять щонайменше по 10 тисяч щомісяця, щоб погасити кредит. Щоб погасити перший внесок, за порадою банків потрібно було сплатити 25%, а не 15%.

При цьому українців попередили, що таку іпотеку вони беруть на свій ризик, адже програма може закритися, і в такому разі їм доведеться сплачувати усі внески самостійно.

Зараз у містах-мільйонниках можна взяти квартиру в кредит у будинку, якому щонайбільше 10 років, а не три. В інших населених пунктах вікові обмеження взагалі забрали.

Усім громадянам, які не вписуються в умови президентської програми, банки пропонують власну під гарантії, що вона не змінюватиметься протягом 20 років.

Зараз на околиці Києва можна придбати квартиру в 45 квадратів за $72 тисячі у будинку, який ще навіть не має даху. Якщо буде мінімальний ремонт, ціна зросте на 30%.

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