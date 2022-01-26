В України є достатньо ресурсів для підтримки макроекономічної та макрофінансової стабільності в умовах загрози військової ескалації з боку Росії.

Про це заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

– Хочу наголосити, що в умовах ескалації з боку агресора уряд та фінансові інституції України мають достатньо ресурсів для підтримки макроекономічної та макрофінансової стабільності, – зазначив прем’єр.

Шмигаль уточнив, що йдеться про золотовалютні резерви, кошти на поточних рахунках, про виконання державного бюджету, виконання зобов’язань перед інвесторами, бізнесом та громадянами.

– Окрім того, ми отримуємо додаткову підтримку від наших міжнародних партнерів не тільки по військовій лінії, але й для підтримки стабільності нашої економіки, – додав він.

Водночас очільник уряду наголосив, що зараз не можна стверджувати, що загроз загалом немає. За його словами, загрози існують протягом останніх восьми років, доки триває агресія РФ проти України.

– Ми лише підкреслюємо той факт, що уряд зараз має усі необхідні ресурси, щоб ситуація в економіці залишалась стабільною, – уточнив Шмигаль.

Нещодавно Денис Шмигаль анонсував нову програму співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) після завершення дії поточної stand-by.

А Єврокомісія 24 січня схвалила виділення Україні нового пакету макрофінансової підтримки на €1,2 млрд. Перший транш становитиме €600 млн й піде на підтримання фінансової стабільності нашої держави.