Пробиває бетонні та цегляні стіни: бійці ЗСУ вчилися працювати з гранатометом М141

На Яворівському полігоні на Львівщині українські військові опановують озброєння, яке отримали в рамках допомоги від США. Бійці навчалися працювати з ручними гранатометами M141, які призначені для знищення ворога, зокрема в польових укріпленнях, будівлях та легкій бронетехніці.

Як користуватися зброєю військовим ЗСУ показували американські інструктори. Загалом на підготовку витратять три дні. Навчання міститиме теорію та практику. Спочатку зброю опанують частина українських бійців, які передадуть опановані знання іншим побратимам.

Військові запевняють, гранатомет може влучати в ціль на відстані до 500 м і пробити до 20 см бетонної або 30 см цегляної стіни.

Представник Генштабу ЗСУ Андрій Бестюк називає зброю дуже ефективною. Він впевнений, що вона дозволить зупинити броньовані об’єкти ворога.

Реактивні гранатомети використовуватимуть не лише в тилу для навчання, їх також передадуть бійцям на передову.

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