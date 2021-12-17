Група ICU випустила першу аудіокнигу в серії ICU Business Books

Багатолітній освітній книжковий проект фінансової групи ICU під назвою ICU Business Books розширюється в напрямок аудіоконтенту і починає співпрацю з аудіокнигарнею Абук з озвучення бізнес літератури.

Особливістю цієї ініціативи ICU є її невід’ємна благодійна складова. Усі доходи від продажу книг будуть перераховуватися у Благодійний фонд Таблеточки.

Першою озвученою книгою у рамках даного проекту є бестселер Принципи авторства міліардера Рея Даліо. Це вже дванадцята книга у серії #ICUbooks, але перша – в аудіо-форматі.

– Ми давно хотіли об’єднати різні напрямки нашої благодійної діяльності. Ми багато років підтримуємо Таблеточки і також багато років робимо ICU Business Books – спонсоруємо переклад світових бізнес бестселерів на українську мову та видання цих книг в Україні. Тепер же ми розробили механізм, який дозволить усім нашим працівникам, друзям, знайомим, клієнтам і просто читачам бути на 100% упевненими, — зазначив засновник ICU Костянтин Стеценко.

Сттеценко додає, що логотип ICU Business Books на аудіокнизі означає, що левова частка вартості придбаної аудіокниги перераховується у Фонд Таблеточки.

– Професійно записані аудіокниги — це можливість постійно розвиватися в темпі сучасного життя, читати в зручному режимі, в будь-якому місці. Ми вдячні ICU й Таблеточкам за підтримку й партнерство, а ще — за те, що так само зручно й не втрачаючи темпу життя можна допомагати іншим. Це не перший благодійний проект для Абук, і ми сподіваємося, що до такої співпраці долучатимуться й інші партнери, — коментує директорка Абук Марія Помазан.

Марія Помазан додає, що системне спонсорство створення аудіокниг в Україні тільки починається, і вони раді, що ICU стало одним із першопрохідців у цьому напрямку.

– Ми вдячні нашим партнерам ICU та Абук. Цей проект доводить, що допомагати — легко. Просто слухаючи аудіокниги, користувачі Абук допомагають дітям долати рак! Завдяки таким ініціативам ще більше людей підтримують онкохворих дітей у зручний та приємний спосіб, а отже розвивається й культура благодійництва в Україні, — зазначає директорка департаменту фандрейзингу благодійного фонду Таблеточки Євгенія Ноговіцина.

ICU створила свій благодійний книжковий проект ICU Business Books навесні 2015 року.

Його ідея полягає у виданні книг про бізнес та економіку, які, на думку експертів ICU, заслуговують на увагу широкої читацької аудиторії України.

Це так звані must-read titles (книги для обов’язкового прочитання), які отримали міжнародні нагороди або мають значний вплив на світову аудиторію – офіційних осіб, бізнес-спільнота та широке коло економічних суб’єктів.

Авторами таких книг переважно є західні економісти та бізнесмени, які публікують свої роботи англійською мовою.

Аудиторія України не отримувала своєчасно інформацію про ці новинки та залишалася поза провідною інтелектуальною економічною течією. Тому керівництво групи ICU вирішило усунути цю прогалину.

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Група також займається венчурними інвестиціями. Географія інтересів ICU – ринки, що розвиваються в усьому світі.

Під управлінням групи перебувають активи в розмірі понад $500 млн.

Засновники ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.