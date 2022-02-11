Україна отримає від Світового банку $300 млн на термомодернізацію міст. Такої домовленості досяг із регіональним директором Світового банку у справах країн Східної Європи Арупом Банерджі міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

– Йдеться про модернізацію сектора централізованого теплопостачання, а також водопостачання та водовідведення. Сьогодні ми обговорюємо старт нового проєкту – $300 млн буде виділено на проведення енергоефективних заходів в Україні, – пояснив Чернишев.

Він додав, що завдяки цьому міста матимуть змогу отримати більше ресурсів на термомодернізацію шкіл, садів, систем теплопостачання, а також забезпечення вуличного освітлення.

За даними міністерства, станом на кінець 2021 року спільні проєкти Мінрегіону та Світового банку дозволили скоротити споживання природного газу більш ніж на 27 млн ​​куб/м, та викиди вуглекислого газу більш – ніж на 45 тис. тонн на рік.

Крім того, вдалося заощадити понад 26 ГВт енергії.

– Енергоефективність є критично важливою для майбутнього України. І ми раді долучатися до розвитку енергоефективної України. Технічні процеси з підготовки до реалізації нового проєкту Світового банку з муніципальної енергоефективності у тісній співпраці з Мінрегіоном мають завершитися наприкінці весни 2022 року, – заявив Банерджі.

До цього Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄІБ щодо кредиту на 300 млн євро для комплексної термомодернізації громадських будівель.