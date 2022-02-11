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Украина получит $300 млн от Всемирного банка на термомодернизацию городов

Анастасия Гевко редактор ленты
Украина получит $300 млн от Всемирного банка на термомодернизацию городов

Украина получит от Всемирного банка $300 млн на термомодернизацию городов. Такой договоренности достиг с региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупом Банерджи министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

– Речь идет о модернизации сектора централизованного теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотвода. Сегодня мы обсуждаем старт нового проекта – $300 млн будут выделены на проведение энергоэффективных мероприятий в Украине, – пояснил Чернышев.

Он добавил, что благодаря этому города смогут получить больше ресурсов на термомодернизацию школ, садов, систем теплоснабжения, а также обеспечение уличного освещения.

По данным министерства, по состоянию на конец 2021 совместные проекты Минрегиона и Всемирного банка позволили сократить потребление природного газа более чем на 27 млн куб/м, и выбросы углекислого газа — более чем на 45 тыс. тонн в год.

Кроме того, удалось сэкономить более 26 ГВт энергии.

– Энергоэффективность критически важна для будущего Украины. И мы рады приобщаться к развитию энергоэффективной Украины. Технические процессы по подготовке к реализации нового проекта Всемирного банка по муниципальной энергоэффективности в тесном сотрудничестве с Минрегионом должны завершиться в конце весны 2022 года, – заявил Банерджи.

До этого Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ по кредиту в 300 млн евро для комплексной термомодернизации общественных зданий.

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Источник: Минэкономразвития

Фото: Depositphotos

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