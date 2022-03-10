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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Російські загарбники знищили української інфраструктури на $100 млрд

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Російські загарбники знищили української інфраструктури на $100 млрд

Російські окупанти не соромляться кидати бомби на житлові будинки, лікарні, пологові будинки, школи, дитсадки. Нині вони зруйнували кілометри наших доріг. Станом на 10 березня російські загарбники зруйнували нашої інфраструктури на $100 млрд.

Таку оцінку дав радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

– Внаслідок вторгнення російських військ в Україну на сьогодні зруйновано інфраструктуру, будівлі та інші матеріальні цінності на суму не менше $100 млрд, – йдеться у повідомленні.

Через вторгнення Росії 50% українських підприємств повністю зупинили свою діяльність. Решта підприємств працюють на межі своїх можливостей.

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