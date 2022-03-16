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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

ДБР передасть $1 млн вилучених коштів на потреби ЗСУ

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
ДБР передало на потреби армії один млн доларів США, вилучених при спробі вивезення їх за кордон

Слідчі Державного бюро розслідувань вилучили у одного з працівників українського посольства в країні ЄС золотовалютні цінності на суму близько $1 млн.

На пункті пропуску Ягодин 28 лютого 2021 року слідчі ДБР під час огляду дипломатичного мікроавтобусу виявили та вилучили майже €68 тис., понад $140 тис., більше 12 кг злотих злитків, золоті ювелірні вироби загальною вагою 13,8 кг.

ДБР передало на потреби армії один млн доларів США, вилучених при спробі вивезення їх за кордон
ДБР передало на потреби армії один млн доларів США, вилучених при спробі вивезення їх за кордон
ДБР передало на потреби армії один млн доларів США, вилучених при спробі вивезення їх за кордон
ДБР передало на потреби армії один млн доларів США, вилучених при спробі вивезення їх за кордон
ДБР передало на потреби армії один млн доларів США, вилучених при спробі вивезення їх за кордон
ДБР передало на потреби армії один млн доларів США, вилучених при спробі вивезення їх за кордон
ДБР передасть $1 млн вилучених коштів на потреби ЗСУ / 3 фотографии

Працівник посольства намагався провезти все це через кордон під виглядом дипломатичної пошти.

Рішенням суду цінності на загальну суму близько $1 млн конфісковані та наразі передані до держбюджету і можуть бути використані на потреби ЗС України.

Представник посольства заплатив штраф у 26,8 млн грн.

Фото: ДБР

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