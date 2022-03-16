Слідчі Державного бюро розслідувань вилучили у одного з працівників українського посольства в країні ЄС золотовалютні цінності на суму близько $1 млн.

На пункті пропуску Ягодин 28 лютого 2021 року слідчі ДБР під час огляду дипломатичного мікроавтобусу виявили та вилучили майже €68 тис., понад $140 тис., більше 12 кг злотих злитків, золоті ювелірні вироби загальною вагою 13,8 кг.

ДБР передасть $1 млн вилучених коштів на потреби ЗСУ / 3 фотографии

Працівник посольства намагався провезти все це через кордон під виглядом дипломатичної пошти.

Рішенням суду цінності на загальну суму близько $1 млн конфісковані та наразі передані до держбюджету і можуть бути використані на потреби ЗС України.

Представник посольства заплатив штраф у 26,8 млн грн.

Фото: ДБР