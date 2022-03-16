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Факти / Україна / Суспільство

За 10 днів березня до України надійшло 70 тис. тонн гуманітарної допомоги

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
ООН гуманитарка

За 10 днів березня в Україну надійшло 70 тис. тонн гуманітарної допомоги з-за кордону. Вона розподіляється через обласні гуманітарні хаби на схід, південь та в центр України.

До Київської області за добу надійшло 266 тонн гуманітарної допомоги з Рівненської, Львівської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Чернівецької областей.

Серед гуманітарного вантажу – товари першої необхідності, продукти харчування, медичні препарати, засоби гігієни, одяг.

Гуманітарна допомога розвантажується в логістичних центрах, звідки направляється в усі сім районів Київщини.

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У Києві в умовах воєнного стану працюють гуманітарні штаби, де можна отримати продукти харчування та речі першої необхідності. Для того, щоб у мешканців столиці не виникало проблем із пошуками таких місць, Київська міськдержадміністрація (КМДА) створила спеціальну мапу. На мапі можна знайти точки гуманітарних штабів та адреси. Інформація щодня оновлюється.

Джерело: Кирило Тимошенко 

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Фото: Depositphotos

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