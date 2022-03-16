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Факты / Украина / Бизнес и финансы

ДБР передаст $1 млн изъятых средств на нужды ВСУ

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
ДБР передало на потреби армії один млн доларів США, вилучених при спробі вивезення їх за кордон

Следователи Государственного бюро расследований изъяли у одного из работников украинского посольства в стране ЕС золотовалютные ценности на сумму около $1 млн.

На пункте пропуска Ягодин 28 февраля 2021 следователи ДБР при осмотре дипломатического микроавтобуса обнаружили и изъяли почти €68 тыс., более $140 тыс., больше 12 кг злотых слитков, золотые ювелирные изделия общим весом 13,8 кг.

ДБР передало на потреби армії один млн доларів США, вилучених при спробі вивезення їх за кордон
ДБР передало на потреби армії один млн доларів США, вилучених при спробі вивезення їх за кордон
ДБР передало на потреби армії один млн доларів США, вилучених при спробі вивезення їх за кордон
ДБР передало на потреби армії один млн доларів США, вилучених при спробі вивезення їх за кордон
ДБР передало на потреби армії один млн доларів США, вилучених при спробі вивезення їх за кордон
ДБР передало на потреби армії один млн доларів США, вилучених при спробі вивезення їх за кордон
ДБР передаст $1 млн изъятых средств на нужды ВСУ / 3 фотографии

Сотрудник посольства пытался провезти все это через границу под видом дипломатической почты.

Решением суда ценности на общую сумму около $1 млн конфискованы и переданы в госбюджет и могут быть использованы на нужды ВС Украины.

Представитель посольства заплатил штраф в 26,8 млн грн.

Фото: ДБР

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