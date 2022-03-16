Следователи Государственного бюро расследований изъяли у одного из работников украинского посольства в стране ЕС золотовалютные ценности на сумму около $1 млн.

На пункте пропуска Ягодин 28 февраля 2021 следователи ДБР при осмотре дипломатического микроавтобуса обнаружили и изъяли почти €68 тыс., более $140 тыс., больше 12 кг злотых слитков, золотые ювелирные изделия общим весом 13,8 кг.

ДБР передаст $1 млн изъятых средств на нужды ВСУ / 3 фотографии

Сотрудник посольства пытался провезти все это через границу под видом дипломатической почты.

Решением суда ценности на общую сумму около $1 млн конфискованы и переданы в госбюджет и могут быть использованы на нужды ВС Украины.

Представитель посольства заплатил штраф в 26,8 млн грн.

Фото: ДБР