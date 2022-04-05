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Факти / Україна

ЗСУ відновили сполучення Чернігова із Центральною Україною

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
ЗСУ відновили сполучення Чернігова із Центральною Україною

Сполучення між Черніговом та Центральною Україною відновлене. Відтепер місцеві мешканці, медики та волонтери з гуманітарним вантажем мають можливість доїхати до Чернігова.

Таку інформацію 4 квітня офіційно підтвердив командувач військ Оперативного командування Північ Віктор Ніколюк.

Він додав, що окрім ремонту мостів, військові разом із представниками правоохоронних органів та місцевою владою займалися розмінуванням прилеглих ділянок.

На сьогоднішній день військовослужбовці Оперативного командування Північ проводять заходи з відновлення сполучення між Черніговом та центральною частиною нашої неньки-України. Ми виконуємо всі заходи щодо забезпечення надійного пересування наших жителів.

Це і розмінування місцевості, і налагодження (або ремонтування) мостів, які були підірвані ворогом під час його відступу.

Спільно з органами місцевої влади, завдяки губернатору Чернігівської області Чаусу В’ячеславу Анатолійовичу, ми відновили шляхосполучення на ділянці автодороги Гончарівське – Чернігів. 

Вже з сьогоднішнього дня місцеві жителі, волонтери, медики можуть вільно користуватися цією дорогою.

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