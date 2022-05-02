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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Главу Укргазвидобування усунули з посади

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Главу Укргазвидобування усунули з посади

У Кабінеті міністрів у понеділок, 2 травня, погодили рішення правління НАК Нафтогаз України усунути гендиректора Укргазвидобування Олену Кобець від здійснення повноважень.

Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті уряду.

У ньому ж повідомляється, що погоджено тимчасове покладання повноважень голови компанії на першого заступника генерального директора Укргазвидобування Олександра Романюка.

Зазначимо, що Кобець призначили головою Укргазвидобування у травні 2020 року. До цього вона очолювала юрвідділ компанії.

Водночас Романюк очолював дивізіон Розвідка та видобуток НАК Нафтогаз України.

За даними ЗМІ, Нафтогаз хотів звільнити Кобець ще у грудні минулого року.

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За 11 місяців 2021 року Укргазвидобування видобуло лише 12,49 млрд кубометрів газу – тобто обсяги видобутку скоротилися на 4,32% порівняно з попереднім роком.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у листопаді заявляв, що перед Нафтогазом стоїть завдання щодо збільшення видобутку газу на 10% щороку.

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Фото: Нафтогаз

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