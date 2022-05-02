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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Главу Укргазвыдобування отстранили от должности

Анастасия Гевко редактор ленты
Главу Укргазвыдобування отстранили от должности

В Кабинете министров в понедельник, 2 мая, согласовали решение правления НАК Нафтогаз Украины отстранить гендиректора Укргазвыдобування Елены Кобец от осуществления полномочий. 

Об этом сказано в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

В нем же сообщается, что согласовано временное возложение полномочий главы компании на первого заместителя генерального директора Укргазвыдобування Александра Романюка.

Отметим, что Кобец назначили главой Укргазвыдобування в мае 2020 года. До этого она возглавляла юротдел компании.

В то же время Романюк возглавлял дивизион Разведка и добыча НАК Нафтогаз Украины.

По данным СМИ, Нафтогаз хотел уволить Кобец еще в декабре прошлого года.

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За 11 месяцев 2021 года Укргазвыдобування добыло всего 12,49 млрд кубометров газа – то есть объемы добычи сократились на 4,32% по сравнению с предыдущим годом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ноябре заявлял, что перед Нафтогазом стоит задача по увеличению добычи газа на 10% ежегодно. 

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Фото: Нефтегаз

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