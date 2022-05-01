В Україні почалися проблеми з нестачею пального. В уряді заявили, що дефіциту не буде, але ціни зростуть. Вже через тиждень планують владнати ситуацію з паливом через розбомблені російськими військами нафтобазами та нафтопереробними підприємствами. Торгівельну надбавку на нафтопродукти підвищили на 40%. Гранична ціна за літр солярки – 40,66 грн, а за бензин – 36,05 грн.

Експерт на ринку нафтопродуктів Сергій Куюн розповів про перспективи України та як швидко держава зможе вискочити з паливного голоду.

– Проблема досить глибока. Я думаю, що весь травень нам доведеться жити у досить економному режимі. Я сподіваюсь, за цей час будуть вирішені основні проблеми. Чому виник дефіцит? По-перше, через війну та атаку на Кременчуцький завод. Поки що ми не можемо закрити ті обсяги споживання, які є за імпортом з Європи. Проблема навіть не у нас, а у тому, що в Європі немає відповідних транспортних потужностей, щоб оперативно привезти пальне. Українські компанії закупили дуже великі обсяги у квітні, але вони не можуть їх доставити в Україну саме через нестачу вагонів-цистерн, локомотивів та іншого. Зараз цю проблему уряд намагатиметься вирішити, – сказав Сергій Куюн.

За словами експерта на ринку нафтопродуктів, зараз все паливо перебуває напряму на автозаправних станціях, тому що в Україні дефіцит.

– Коли ми говоримо про дефіцит, то це означає, що зберігати це пальне особливо й не доводиться. Все прямує напряму на автозаправні станції. Питання зберігання пального поки що не на часі. В Україні понад два десятки зруйнованих нафтобаз, але ринок через безпеку та логістику пішов на колеса, коли зберігання взагалі немає. Це більш безпечно, тому що немає великих запасів пального. Це розосередження палива по заправках, тому що це дає можливість оперативніше розвозити, – розповів експерт на ринку нафтопродуктів.

На його думку, розбомблені нафтобази та нафтопереробні підприємства не відновлюватимуть, поки в Україні триває війна.

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– Це не швидкий процес. Головне, що ця небезпека нікуди не зникла. Ми бачимо, що ракети літають. Тому поки триває війна – цього ніхто не робитиме, – вважає Сергій Куюн.

Сергій Куюн припустив, що ціна на бензин збільшиться до 40 грн за літр, а дизельне пальне коштуватиме приблизно 40-43 грн за літр. На його думку, вартість палива може коливатися, однак навряд чи відбудеться глобальне подорожчання.