Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 19 день війни
Вбили Вбили
90 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кулеба закликав бойкотувати компанії, які не пішли з російського ринку, та озвучив перелік

Юлія Соколова редакторка стрічки
дмитро кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що, попри розв’язану Росією руйнівну війну проти України, низка міжнародних компаній все ще продовжують працювати на російському ринку. У зв’язку з цим він закликав світ бойкотувати їх.

Про це міністр поінформував сьогодні під час онлайн-брифінгу. Кулеба наголосив, що робота на російському ринку зараз несе як репутаційні, так і економічні загрози.

– Міжнародний бізнес має йти з Росії як із моральних, так і з прагматичних міркувань. По-перше, робота в РФ – це удар по репутації. Ніхто не хоче асоціюватися з воєнними злочинами. По-друге, російська економіка стрімко наближається до краху, економічна політика уряду РФ стає все більш непрогнозованою. Компанії намагаються втекти зараз, аби не виймати капітали з-під руїн російської економіки пізніше, – розповів він, нагадавши, що в РФ уже лунають пропозиції “націоналізувати” іноземні активи.

Міністр зазначив, що вже чимало компаній ухвалили рішення повністю піти з російського ринку. Це, зокрема, світові компанії-гіганти, які є системними для ринку РФ.

Згідно з підрахунками МЗС, станом на 14 березня вже понад 200 компаній повністю вийшли з російського ринку. Водночас 378 лише обмежили свою роботу в РФ.

– Станом на сьогоднішній ранок 209 компаній повністю вийшли з російського ринку та припинили взаємодію з російськими партнерами. 378 – обмежили роботу частково. Ми цим незадоволені. Ми знаємо ці компанії, знаємо їхні маневри і трюки, намагання в тій чи іншій формі залишитися на російському ринку, і будемо їх дотискати, – запевнив Кулеба.

Очільник МЗС зазначив, що є також низка великих компаній, які досі не пішли з РФ. Кулеба перерахував їх:

• торговельні мережі Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar;

• автотовари Pirelli та Bridgestone Tires;

• готелі Accor та Intercontinental;

• компанії зі сфери машинобудування Otis Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic;

• компанії зі сфери виробництва косметики та супутніх товарів – Oriflame, Kimberly-Clark, Koti Retail, Ecco, Salvatore Ferragamo;

• тютюнова продукція – Philip Morris;

• компанії, що працюють у сфері харчової промисловості, ресторани Papa John’s і Kellogg’s;

• компанії, що працюють у медичній сфері – Bayer;

• банки Raiffeisen, OTP Bank, Citigroup, Société Générale, UniCredit, Intesa Sanpaolo.

Кулеба закликав світову спільноту бойкотувати ці компанії, доки вони не підуть з російського ринку.

– Я ще раз закликаю їх залишити російський ринок якнайшвидше, а решту урядів та споживачів бойкотувати ці компанії, поки вони не припинять роботу в Росії.

РФ потрібно зупинити зараз усіма доступними засобами. І поки українці зупиняють РФ ціною своєї крові, страждань і зруйнованих міст, найменше, що може зробити бізнес, – це вийти з російського ринку і таким чином допомогти нам зупинити машину російської агресії, – наголосив Кулеба.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка