Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що, попри розв’язану Росією руйнівну війну проти України, низка міжнародних компаній все ще продовжують працювати на російському ринку. У зв’язку з цим він закликав світ бойкотувати їх.

Про це міністр поінформував сьогодні під час онлайн-брифінгу. Кулеба наголосив, що робота на російському ринку зараз несе як репутаційні, так і економічні загрози.

– Міжнародний бізнес має йти з Росії як із моральних, так і з прагматичних міркувань. По-перше, робота в РФ – це удар по репутації. Ніхто не хоче асоціюватися з воєнними злочинами. По-друге, російська економіка стрімко наближається до краху, економічна політика уряду РФ стає все більш непрогнозованою. Компанії намагаються втекти зараз, аби не виймати капітали з-під руїн російської економіки пізніше, – розповів він, нагадавши, що в РФ уже лунають пропозиції “націоналізувати” іноземні активи.

Міністр зазначив, що вже чимало компаній ухвалили рішення повністю піти з російського ринку. Це, зокрема, світові компанії-гіганти, які є системними для ринку РФ.

Згідно з підрахунками МЗС, станом на 14 березня вже понад 200 компаній повністю вийшли з російського ринку. Водночас 378 лише обмежили свою роботу в РФ.

– Станом на сьогоднішній ранок 209 компаній повністю вийшли з російського ринку та припинили взаємодію з російськими партнерами. 378 – обмежили роботу частково. Ми цим незадоволені. Ми знаємо ці компанії, знаємо їхні маневри і трюки, намагання в тій чи іншій формі залишитися на російському ринку, і будемо їх дотискати, – запевнив Кулеба.

Очільник МЗС зазначив, що є також низка великих компаній, які досі не пішли з РФ. Кулеба перерахував їх:

• торговельні мережі Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar;

• автотовари Pirelli та Bridgestone Tires;

• готелі Accor та Intercontinental;

• компанії зі сфери машинобудування Otis Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic;

• компанії зі сфери виробництва косметики та супутніх товарів – Oriflame, Kimberly-Clark, Koti Retail, Ecco, Salvatore Ferragamo;

• тютюнова продукція – Philip Morris;

• компанії, що працюють у сфері харчової промисловості, ресторани Papa John’s і Kellogg’s;

• компанії, що працюють у медичній сфері – Bayer;

• банки Raiffeisen, OTP Bank, Citigroup, Société Générale, UniCredit, Intesa Sanpaolo.

Кулеба закликав світову спільноту бойкотувати ці компанії, доки вони не підуть з російського ринку.