Травень, 18 в 17:10

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про деталі Плану Єврокомісії щодо відновлення України.

Відповідну інформацію він опублікував у себе в Telegram у середу, 18 травня.

– Вже зараз пропонується надати Україні €9 млрд макрофінансової допомоги. Це стане дуже суттєвою допомогою для нашої держави. В умовах, коли Росія хоче затягнути війну, наші європейські союзники демонструють, що ми точно не залишимося віч-на-віч з агресором, – коментує виділення допомоги прем’єр.

Він наголосив, що головним у цьому плані є офіційно оформлений меседж, який підтверджує, що ЄС “стане ключовим гравцем у майбутньому відновленні України”.

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– Ми разом не просто відновлюватимемо те, що зруйнували росіяни, а будуватимемо нову Україну. За новими європейськими правилами. Європейський Союз спиратиметься на план, який розробляє наша Нацрада з питань повоєнного відновлення, – пояснив Шмигаль.

Він уточнив, що власницею процесу буде Україна, але для максимальної прозорості та ефективності буде залучено європейських партнерів.

За даними прем’єра, загальний план спиратиметься на 4 стовпи:

відновлення всієї інфраструктури за найновішими стандартами та європейською політикою;

модернізацію української держави та інститутів;

максимальну інтеграцію України з ЄС у всіх сферах та напрямках;

економічну трансформацію, включно з новими можливостями для українського бізнесу.

Прем’єр-міністр висловив подяку Єврокомісії за ухвалення цього документа, “що демонструє надзвичайний рівень солідарності з нашою країною”.