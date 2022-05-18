Прем’єр розповів деталі Плану Єврокомісії щодо відновлення України
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про деталі Плану Єврокомісії щодо відновлення України.
Відповідну інформацію він опублікував у себе в Telegram у середу, 18 травня.
– Вже зараз пропонується надати Україні €9 млрд макрофінансової допомоги. Це стане дуже суттєвою допомогою для нашої держави. В умовах, коли Росія хоче затягнути війну, наші європейські союзники демонструють, що ми точно не залишимося віч-на-віч з агресором, – коментує виділення допомоги прем’єр.
Він наголосив, що головним у цьому плані є офіційно оформлений меседж, який підтверджує, що ЄС “стане ключовим гравцем у майбутньому відновленні України”.
– Ми разом не просто відновлюватимемо те, що зруйнували росіяни, а будуватимемо нову Україну. За новими європейськими правилами. Європейський Союз спиратиметься на план, який розробляє наша Нацрада з питань повоєнного відновлення, – пояснив Шмигаль.
Він уточнив, що власницею процесу буде Україна, але для максимальної прозорості та ефективності буде залучено європейських партнерів.
За даними прем’єра, загальний план спиратиметься на 4 стовпи:
- відновлення всієї інфраструктури за найновішими стандартами та європейською політикою;
- модернізацію української держави та інститутів;
- максимальну інтеграцію України з ЄС у всіх сферах та напрямках;
- економічну трансформацію, включно з новими можливостями для українського бізнесу.
Прем’єр-міністр висловив подяку Єврокомісії за ухвалення цього документа, “що демонструє надзвичайний рівень солідарності з нашою країною”.