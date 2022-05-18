Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Прем’єр розповів деталі Плану Єврокомісії щодо відновлення України

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Прем’єр розповів деталі Плану Єврокомісії щодо відновлення України
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про деталі Плану Єврокомісії щодо відновлення України.

Відповідну інформацію він опублікував у себе в Telegram у середу, 18 травня.

– Вже зараз пропонується надати Україні €9 млрд макрофінансової допомоги. Це стане дуже суттєвою допомогою для нашої держави. В умовах, коли Росія хоче затягнути війну, наші європейські союзники демонструють, що ми точно не залишимося віч-на-віч з агресором, – коментує виділення допомоги прем’єр.

Він наголосив, що головним у цьому плані є офіційно оформлений меседж, який підтверджує, що ЄС “стане ключовим гравцем у майбутньому відновленні України”.

Зараз дивляться

– Ми разом не просто відновлюватимемо те, що зруйнували росіяни, а будуватимемо нову Україну. За новими європейськими правилами. Європейський Союз спиратиметься на план, який розробляє наша Нацрада з питань повоєнного відновлення, – пояснив Шмигаль.

Він уточнив, що власницею процесу буде Україна, але для максимальної прозорості та ефективності буде залучено європейських партнерів.

За даними прем’єра, загальний план спиратиметься на 4 стовпи:

  • відновлення всієї інфраструктури за найновішими стандартами та європейською політикою;
  • модернізацію української держави та інститутів;
  • максимальну інтеграцію України з ЄС у всіх сферах та напрямках;
  • економічну трансформацію, включно з новими можливостями для українського бізнесу.

Прем’єр-міністр висловив подяку Єврокомісії за ухвалення цього документа, “що демонструє надзвичайний рівень солідарності з нашою країною”.

Читайте
Допоможе Україні перемогти у війні: Зеленський подякував ЄК за €9 млрд допомоги

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка