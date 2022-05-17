Травень, 17 в 17:55

Голова Національного банку Кирило Шевченко заявив в інтерв’ю виданню The Asahi Shimbun, що НБУ розглядає повернення плаваючого курсу валют “з метою підвищення стабільності економіки”.

– Хочу повідомити, що зараз ми розглядаємо можливість пом’якшення деяких валютних обмежень. Ми також думаємо, як повернутися в режим плаваючого обмінного курсу. Такий крок принесе більшу стабільність на валютний ринок, – заявив Шевченко.

За його словами, відхилення ринкового курсу від офіційного, зафіксованого на початку війни, є “малесеньким”. Він зазначив, що влада спеціально зафіксувала обмінний курс на початку війни, щоб уникнути суттєвого знецінення гривні.

Розморозка курсу валют – наскільки може вирости долар та євро

Інвестиційний банкір Сергій Фурса в коментарі Фактам ICTV наголосив, що рішення про розморожування ще перебуває на рівні розгляду, а це означає, що плаваючий курс може не повернутися найближчими місяцями.

Зараз дивляться

– Я думаю, що НБУ прийматиме таке рішення, коли бачитиме, що ризики значних валютних коливань обмежені. Тобто, не буде різкого падіння курсу гривні після того, як він зніме це обмеження, – сказав експерт.

Він додав, що якщо говорити про межі коливання курсу після розморожування – варто звернути увагу на те, скільки коштує валюта сьогодні на чорному та сірому ринку в обмінниках.

– Там курс десь 33-34 грн. Залежить від регіону. Це вказує на те, що різниця трохи більша за 10% з офіційним курсом (зафіксованим на рівні 29,25 грн за $1, – Ред.). Все залежить від того, коли це зроблять. Адже в економіці може бути безліч додаткових шоків, і НБУ найближчим часом, на мою думку, не йтиме на зняття цього обмеження. Коли з урахуванням військової ситуації стане зрозумілим, що ризики вже мінімальні, тоді це й запровадять, – резюмував Фурса.

Джерело: The Asahi Shimbun