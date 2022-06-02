Червень, 02 в 18:48

Національний банк України у четвер, 2 червня, оголосив про рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% річних. У НБУ аргументували це спробою захистити гривневі заощадження та доходи українців, а також можливістю збільшити привабливість гривневих активів.

Крім того, у правлінні очікують, що таке рішення знизить тиск на валютному ринку, забезпечить стабільність курсу та допоможе стримувати інфляцію під час війни.

Що означатиме для звичайних людей підвищення НБУ облікової ставки з 10 до 25%? Чи стане вигідніше брати кредит чи депозит і чого чекати у зв’язку з останніми запровадженими змінами від курсу валют – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Так, економіст Олексій Кущ зазначив, що розглядає це рішення негативно.

– Це жахливе рішення, адже облікова ставка – це орієнтовна ціна на гроші в економіці країни. Збільшення облікової ставки до 25% означає, що кредити для підприємств, найдешевші, будуть десь під 35-40%, а споживчі кредити для населення досягатимуть 70-80%, – зазначає він.

Економіст пояснив, що 25% – це мінімальна вартість грошей, до якої додасться вартість банківської маржі на рівні 10%, що призведе до того, що кредити, видані найнадійнішим клієнтам банку з гарною заставою та кредитним рейтингом, а також гарною кредитною історією – це буде щонайменше 35%. Для клієнтів із менш позитивною кредитною історією це буде вже за 40%.

– Споживчі кредити для населення відповідно множимо на 1,5. Тобто, це повна зупинка кредитної активності підприємств та малого, середнього бізнесу. Під такі відсотки ніхто не братиме кредити в банках, – наголошує він.

Кущ зазначив, що у ситуації є невеликий позитивний момент – що підростуть депозити у банках.

– Але ми розуміємо, що зараз населення вносить гроші на депозит не для отримання доходів від відсотків, а для зберігання грошей у безготівковому форматі… Це буде дуже негативний сигнал для економіки, повне заморожування економічної активності та значне розширення дефіциту бюджету. Це рішення поглибить кризу, – наголошує він.

Щодо долара та євро – то таке рішення НБУ не покращить ситуацію, поки в Україні не відпустять фіксований курс валют, резюмував експерт.

Водночас ексзаступник міністра економіки Павло Кухта відзначив таке рішення НБУ як позитивне, оскільки, на його думку, альтернатива підняттю ставки – подальша девальвація готівкового курсу гривні та подальше “закручування гайок” з різними обмеженнями, які й так заважають бізнесу та населенню.

Начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Україна Олексій Блінов також заявив, що це рішення є гарною новиною для обмінного курсу гривні та вкладників.

– Депозитні ставки швидше підтягуватимуться до інфляції. Інфляційна реальність вже 20%+, її не можна завжди ігнорувати. А вона з нами надовго, – вважає Блінов.

Банкір стверджує, що різке зростання облікової ставки дозволить уникнути дисбалансів, які могли перетворитися на потужні механізми кризоутворення.

Він уточнив, що знижувати ставку можна буде після перемоги України та за умови посиленої міжнародної допомоги.