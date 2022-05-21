Травень, 21 в 15:00

Офіційний курс гривні до долара США в Україні залишається фіксованим і становить 29,25 грн/долар, як і було від початку повномасштабної війни.

Відповідні роз’яснення надали в Національному банку України. В НБУ вирішили детальніше пояснити, що означає вчорашнє рішення про скасування обмежень курсу продажу валюти.

У Нацбанку наголосили, що на офіційний курс гривні це ніяк не впливає.

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– Офіційний курс гривні до долара США залишається фіксованим – на рівні 29,25 грн/дол. США. Фіксація обмінного курсу дає змогу стримати інфляційні процеси (через здешевлення критичного імпорту) та утримати під контролем інфляційні очікування, – наголошується в повідомленні.

В НБУ пояснили, що є безготівковий і готівковий сегменти валютного ринку.

І в безготівковому сегменті залишаються незмінними обмеження на встановлення курсу валюти банками. Тобто банки, як і раніше, здійснюватимуть купівлю-продаж безготівкової валюти за курсом, який повинен перебувати в певному діапазоні: нижня межа – офіційний курс НБУ, верхня – офіційний курс +1%.

У Нацбанку уточнили, що більшість операцій відбувається саме у безготівковому сегменті ринку.

– Більшість операцій на валютному ринку здійснюється саме в його безготівковому сегменті, де, зокрема, продають та купують безготівкову валюту експортери та імпортери. Таким чином імпортери можуть закуповувати валюту за курсом, який близький до курсу продажу валюти експортерами. У разі виникнення дефіциту валюти на ринку НБУ закриває його продажом валюти з міжнародних резервів, – йдеться в роз’ясненні.

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Що стосується готівкового сегменту валютного ринку, то в умовах воєнного стану в Україні він працює в обмеженому режимі. Як уточнили в НБУ, банки мають можливість продавати через каси валюту лише в тому обсязі, в якому придбали її в населення.

До повномасштабної війни між готівковим та безготівковим сегментами валюта перетікала майже вільно, а громадяни могли без обмежень купувати її в банках.

– Наразі валютні обмеження НБУ поставили “завісу” на такі перетікання та на обсяг продажу готівкової валюти банками. Однак слід враховувати, що зараз на готівковому ринку здебільшого купують валюту для спекулятивного заробітку, фінансування “сірого” імпорту, який не належить до критичного, а також переведення заощаджень в іноземну валюту. Жоден із цих напрямів не є критичним пріоритетом для підтримки економіки під час війни. Тому Нацбанк не витрачає дефіцитні міжнародні резерви для згладжування коливань у цьому сегменті ринку, – зазначається в роз’ясненні.

Саме тому на готівковому ринку із 21 травня 2022 року були запроваджені кілька змін:

• Банкам дозволено не обмежувати свої курси під час продажу готівкової валюти, що повинно вирівняти умови для фінустанов порівняно з обмінниками. Це, своєю чергою, сприятиме зменшенню коливань обмінного курсу.

• Скасовано обмеження на встановлення курсу, згідно з яким банки списують з клієнтських рахунків кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають з них готівку.

– НБУ створює можливості для зближення курсу конвертації валюти для громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, і курсу купівлі готівкової валюти для громадян, які залишаються в Україні. Також це мінімізує “картковий туризм”. За наявними даними, значна частина операцій з гривневими картками за кордоном – це зняття готівки з банкоматів. Помітна частина цієї готівки потім повертається в Україну і потрапляє на нелегальний готівковий ринок, – пояснили в НБУ.

У Нацбанку наголосили, що намагаються запобігти ситуації, коли дефіцитні валютні ресурси витрачаються на непріоритетні в умовах війни потреби, а також захистити міжнародні резерви України.

Варто зазначити, що Національний банк України також вирішив тимчасово зменшити щомісячний ліміт на зняття гривень за кордоном: зі 100 тис. грн до 50 тис. грн (в еквіваленті).