Українцям обіцяють списати кредити за зруйноване житло: як це працюватиме

Червень, 11 в 19:31

У парламенті хочуть позбавити українців, які внаслідок бойових дій втратили житло чи автівку, кредитного тягаря за знищене майно. Про таку законодавчу ініціативу напередодні повідомив глава комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фактам ICTV нардеп розповів деталі законопроєкту, який вже у цей понеділок обіцяють зареєструвати у парламенті.

Гетманцев пояснив, що ніхто не має морального права змушувати людину платити гроші за житло, якого в неї вже немає. Тому це питання потрібно негайно врегулювати законодавчо. Як це може бути на практиці? Автори пропонують списати кредити позичальників, які мають єдине житло, взяте в кредит.

Сума цієї позики буде компенсована державою відповідному банку після війни. Гетманцев розповів, що якщо людина має декілька квартир у кредиті, а якась з них повністю зруйнована, тоді доцільно заморозити ці кредити до кінця війни, а вже після перемоги розбиратися, що з ними робити.

Зараз дивляться

Механізм може бути застосований до позичальників, які до 24 лютого не мали заборгованостей за цим кредитом. Відповідно до законопроєкту списуватимуть або заморожуватимуть і тіло кредиту, і нараховані відсотки. Якщо людина втратила кредитне майно на окупованій території, механізм такий же.

– Якщо людина має квартиру на окупованих територіях та не може з об’єктивних причин надати документи про списання зобов’язань, у цьому випадку ми пропонуємо заморозити кредит та надати можливість списати його тоді, коли людина подасть відповідні документи. Така ж процедура діє і щодо автівок, – пояснив Данило Гетманцев.

Нардеп додав, що держава покриє лише залишок кредиту, не буде жодних повернень та перерахунків. Тобто те, що людина заплатила банку до війни, на жаль, їй ніхто не поверне. Факт руйнування чи знищення власник має підтвердити. Порядок подання документів буде аналогічним, як і для отримання компенсацій за зруйноване житло. За словами Гетманцева, норми законопроєкту поширюватимуться на всі інституції, які кредитують житло. Тобто і на позики від забудовників на первинну нерухомість.

У Верховній раді є ще один альтернативний законопроєкт про списання кредитів від нардепа Дмитра Разумкова. Автори пропонують повністю списати виплати з кредитів (тіло, штрафи, відсотки) на нерухоме майно та транспорт, що були втрачені внаслідок бойових дій чи залишилися на окупованій території. Аналогічна норма стосується іпотек на знищене чи залишене на окупованій території майно.

Неоднозначно ці ініціативи сприймають українські банки. Керівниця Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова пояснила, що рішення пробачити всім кредити стане фінансовим тягарем для банківських установ, які майже чотири місяці стійко долають всі виклики воєнного часу. Якщо позичальники не сплачуватимуть кредити та відсотки, тоді банки не зможуть платити відсотки за депозитами українців. А держава напередодні прогарантувала 100% відшкодування вкладів. На думку банкірів, масове списання боргів загальмує іпотеку в Україні у майбутньому, коли розпочнеться відбудова.

– Банківська система – це кровоносна система всієї економіки, тому не можна покласти всі збитки тільки на одну сторону. Ми зараз обговорюємо альтернативний механізм. Пропонуємо залучити механізм державних облігацій: людина на свій банківських рахунок отримуватиме до 10% суми відшкодування за зруйноване майно, а решту – державними облігаціями різної строковості. Людина зможе ними покрити залишок кредиту. Такий механізм найбільш збалансований зараз, – пояснила Олена Коробкова.

Банкіри наголошують, що ситуацію з кредитами за втрачене майно потрібно вирішувати. Однак вони чекають конкретних механізмів від держави, які не нашкодять банківському сектору. Українців, які внаслідок бойових дій втратили кредитне майно, закликають не чекати та звертатися до банків, пояснювати ситуацію. Банки зараз намагаються йти на зустріч позичальникам — заморожувати кредити чи реструктуризувати борг.