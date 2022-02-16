Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо стратегії забезпечення державної безпеки, в якій визначено реальні та потенційні загрози для України.
Як йдеться у документі, Російська Федерація продовжує гібридну війну проти України.
При цьому вона застосовує політичні, економічні, інформаційно-психологічні засоби та кібератаки.
При цьому діяльність окупаційних адміністрацій в ОРДЛО та тимчасово окупованому Криму може загрожувати українській держбезпеці.
Як зазначається, деструктивна пропаганда за кордоном та всередині країни розпалює та провокує конфлікти, а також підриває суспільну єдність.
Нинішній стан системи стратегічних комунікацій ускладнює нейтралізацію цієї небезпеки і натомість інформаційної експансії Росії.
У документі зазначено, що олігархи встановили контроль над стратегічними підприємствами та галузями національної економіки, зокрема через вплив політичних інститутів та процесів.
– Державна політика… спрямовується на своєчасне виявлення та запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам державній безпеці України, припинення розвідувальних, терористичних, диверсійних та інших протиправних посягань спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на державну безпеку України, – сказано у документі.