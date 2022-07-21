Липень, 21 в 16:33

НБУ 21 липня вперше з початку повномасштабної війни України з Росією підвищив офіційний курс гривні – одразу на 25%, до 36,5686 грн – тоді як з 24 лютого він був зафіксований на рівні 29,25 грн за долар.

Економічні експерти наголошують, що таке підвищення миттєво негативно вплине на ціни на пальне. Скільки коштуватиме бензин, автогаз та дизель в Україні після скоригованого курсу НБУ – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що раніше нафтопродукти купувалися за тим курсом, який було зафіксовано.

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– І те, що сьогодні за 50 грн/л, це те, що купували за 29,25 та ще за нього сплачувався податок на додану вартість та не сплачувався акциз. Якщо зараз щось закуповувати за 36,6 грн – це +20% до ціни. Тобто те, що коштувало 50 грн/л, зараз коштуватиме 60 грн/л. Те, що дизель коштував 56-57 грн/л – зараз коштуватиме 70 грн/л. Також зросте вартість усіх товарів на полицях магазинів, оскільки їх також привозять, для цього потрібне паливо, – розповів експерт.

Інвестиційний аналітик Сергій Фурса також зазначає, що серед негативних наслідків нового курсу НБУ – ціни на бензин, які вплинуть на вартість усіх споживчих товарів.

– Але питання про те, що Нацбанк діє у ситуації, коли у вас немає гарного рішення. Є лише погане та дуже погане. І так буде до кінця війни, – повідомив він у заяві, опублікованій у соцмережах.

Тим часом директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, який є провідним експертом з питань палива, зазначив, що підвищення курсу НБУ дає зростання собівартості палива при котируваннях +10 грн/л бензину та дизпалива та 5 грн на скрапленому газі.

– Так збільшиться не ціна на стелах АЗС, а закупівельна вартість імпортера, – звернув увагу він.

Що ж до АЗС, то роздрібні мережі та оптовики, за словами Куюна, мали чималий запас міцності по маржі, що дозволило спочатку залити ринок зрідженим газом, а зрештою – і дизпаливом, і значно покращити ситуацію з бензином.

– Насичення ринку призвело до очікуваного результату – гострої конкуренції та падіння цін. Автогаз подешевшав на заправках протягом місяця на 25-30%. В окремих регіонах він нижчий за 29 грн/л. Дизпаливо втратило у групі аналогічно – майже на 20% на місяць. Зниження вже перекинулося на АЗС, – сказав він.

За словами експерта, на ринку очікували, що протягом тижня-двох ціна на дизпаливо впаде до 45-48 грн/л, бензин міг утриматися за рахунок нестачі в постачанні, яка все ще спостерігається.

Однак тепер, на жаль, про очікуване зниження доведеться забути.

– Фактично, валютне коригування з’їсть надмаржу трейдерів. І, схоже, не лише. Чи буде зростання? Не факт. Наприклад, скраплений газ може стабілізуватися на поточних відмітках (30 грн/л), валютний фактор по ньому вдарив менше, – стверджує Сергій Куюн у себе в соцмережах.

По дизпаливу, за його даними, утримати стелю 58 грн/л буде важко, але 60-62 грн/л має вигляд реалістичний (зараз середня 55 грн/л).

Найскладніше буде з бензином – він у межах 52 грн/л не втримається. Найімовірніший діапазон – 55-57 грн/л.

Експерт наголошує, що ринок автоматично повернеться до параметрів держрегулювання, хоча є нюанси.