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Нульове розмитнення авто скасували: коли зникнуть черги на кордоні та що думають українці

Наталя Жуковська журналістка Факти ICTV

21 червня Верховна Рада скасувала так зване нульове розмитнення авто та повернула ввізне мито на імпортні товари. Рішення набуде чинності 1 липня.

Тим часом на польсько-українському кордоні черга з охочих ввезти авто без податків розтягнулася на понад 10 кілометрів.

Нульове мито в Україні діє з 5 квітня. На такі кроки влада пішла, аби люди, які втратили машини під час бойових дій, могли дешево купити їх у Європі. За майже чотири місці повномасштабної війни таких втрат – понад 100 тис. автівок.

Із моменту, коли діє нульове мито, до України з Європи вже завезли вдвічі більше машин. І почалися спекуляції. Тож депутати вирішили все скасувати, щоб, зокрема і черги зменшити на кордоні, і бюджет наповнити. Та експерти кажуть – додаткові надходження до бюджету за рахунок розмитнення автівок навряд чи будуть суттєвими.

– Треба бути об’єктивними – якщо податки вернуться на той період, то люди не повезуть у тій кількості транспортні засоби. І тих податків не буде в тій кількості, як зараз порахували, – переконаний Левко Прокіпчук.

Нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк запровадження нульового розмитнення з існуючими нині правилами вважає непродуманим рішенням. Бо ті, заради кого все робилося, пільгою не скористалися. Натомість заробили хитрі ділки.

– Це ж неправильно, що у нас McLaren або Ferrari завезли по цій пільзі. Mercedes S класу 500 (2022 року) – це автівка умовно $250 тис. І ще є перелік автівок, які вартують більше $100 тис. Чому не зробити обмеження за ціною, за правом перепродажу.

Такої ж думки і волонтер Олександр. Чоловік вже перевіз для фронту понад 30 автівок, зокрема і спецтранспорт. На думку Олександра, варто було б не скасовувати нульове розмитнення, а створити коридори для завезення гуманітарно-волонтерської допомоги.

– Наприклад, тут зараз мали би бути тільки волонтерські машини та гуманітарка, це мало б швидко і оперативно проходити.  А тут всі стоять, більшість комерційних автівок – оце обурює.

Зараз документ про скасування нульового розмитнення авто на підписі у президента. Тим часом екперти вже прогнозують – цими днями черги на кордонах лише збільшуватимуться.

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