Нульове розмитнення авто скасували: коли зникнуть черги на кордоні та що думають українці

21 червня Верховна Рада скасувала так зване нульове розмитнення авто та повернула ввізне мито на імпортні товари. Рішення набуде чинності 1 липня.

Тим часом на польсько-українському кордоні черга з охочих ввезти авто без податків розтягнулася на понад 10 кілометрів.

Нульове мито в Україні діє з 5 квітня. На такі кроки влада пішла, аби люди, які втратили машини під час бойових дій, могли дешево купити їх у Європі. За майже чотири місці повномасштабної війни таких втрат – понад 100 тис. автівок.

Із моменту, коли діє нульове мито, до України з Європи вже завезли вдвічі більше машин. І почалися спекуляції. Тож депутати вирішили все скасувати, щоб, зокрема і черги зменшити на кордоні, і бюджет наповнити. Та експерти кажуть – додаткові надходження до бюджету за рахунок розмитнення автівок навряд чи будуть суттєвими.

– Треба бути об’єктивними – якщо податки вернуться на той період, то люди не повезуть у тій кількості транспортні засоби. І тих податків не буде в тій кількості, як зараз порахували, – переконаний Левко Прокіпчук.

Нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк запровадження нульового розмитнення з існуючими нині правилами вважає непродуманим рішенням. Бо ті, заради кого все робилося, пільгою не скористалися. Натомість заробили хитрі ділки.

– Це ж неправильно, що у нас McLaren або Ferrari завезли по цій пільзі. Mercedes S класу 500 (2022 року) – це автівка умовно $250 тис. І ще є перелік автівок, які вартують більше $100 тис. Чому не зробити обмеження за ціною, за правом перепродажу.

Такої ж думки і волонтер Олександр. Чоловік вже перевіз для фронту понад 30 автівок, зокрема і спецтранспорт. На думку Олександра, варто було б не скасовувати нульове розмитнення, а створити коридори для завезення гуманітарно-волонтерської допомоги.

– Наприклад, тут зараз мали би бути тільки волонтерські машини та гуманітарка, це мало б швидко і оперативно проходити. А тут всі стоять, більшість комерційних автівок – оце обурює.

Зараз документ про скасування нульового розмитнення авто на підписі у президента. Тим часом екперти вже прогнозують – цими днями черги на кордонах лише збільшуватимуться.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.