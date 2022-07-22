Липень, 22 в 19:00

В умовах повномасштабної війни Україна зможе зібрати врожай зернових на рівні 70% від показника минулого року.

Про це розповів сьогодні на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, в Україні вже повним ходом йдуть жнива, й аграрії встигли зібрати 6,5 млн тонн нового врожаю.

Зараз дивляться

– Всього цьогоріч урожай зернових та олійних культур очікується на рівні 65-70 млн тонн. За гарними сценаріями, це близько 70% від показника 2020/21 років, – зазначив очільник Кабінету міністрів.

Шмигаль нагадав, що саме тому для України є важливим розблокування експорту зерна.

– Після того, як РФ заблокувала наші морські порти, логістика стала вузькою пляшковою шийкою, яка не дозволяє економіці швидше відновлюватися, а бізнесу – працювати на повну потужність. Тому весь цей час ведеться робота з розширення експортних коридорів, – пояснив він.

За словами Шмигаля, Київ намагається налагодити експорт за допомогою залізниці, підписання транспортного “безвізу” з Євросоюзом, дунайських перевезень, а також розблокування українських морських портів.

Прем’єр поінформував, що після початку повномасштабної війни вантажообіг через порти України на річці Дунай зріс у 2,5-5 разів. А завдяки звільненню острова Зміїний з’явилися додаткові можливості для експорту та імпорту продукції.

За прогнозами Шмигаля, внаслідок першого етапу деблокади Чорного моря обсяги експорту аграрної продукції з України можуть зрости на 20% (це 500 тис. тонн).

– Розблокування морських портів для нашої економіки – це питання на мільярди доларів. У червні весь експорт України складав $3,2 млрд. Це на 20% більше, аніж у березні, але все одно майже вдвічі менше, ніж показники до війни, – наголосив він.

Сьогодні Україна, Туреччина та ООН підписали в Стамбулі угоду про створення механізму для експорту українського зерна із портів на Чорному морі. Такий самий документ окремо уклали представники Туреччини, ООН та Росії. Спільного документа з РФ Україна не підписувала.