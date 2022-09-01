Подоляк про візит МАГАТЕ на ЗАЕС: За кілька годин можна було почути лише казки Росатому

Російські війська здійснили потужні обстріли міста Енергодар перед візитом місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, щоб замаскувати свої удари по АЕС.

Про це радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

Як відомо, ЗАЕС розташована біля тимчасово окупованого міста Енергодар (Запорізька область). Сьогодні на атомну станцію нарешті прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Зранку 1 вересня російські окупанти обстріляли Енергодар та маршрут МАГАТЕ до Запорізької АЕС

Відповідаючи на запитання, для чого росіяни обстріляли Енергодар перед приїздом місії, Подоляк виділив чотири ключові моменти:

1. Це було елементом психологічного тиску на місію МАГАТЕ.

– Вони маскуються, хочуть створити певні складнощі для самого МАГАТЕ, щоб місія психологічно почувалася трохи в небезпеці. Коли людина знаходиться в такому напів панічному настрої, вона інакше сприймає те, що відбувається. І дивиться на тих же росіян, які супроводжували місію МАГАТЕ, як на людей, які потенційно можуть застосувати силу, – зазначив радник керівника ОПУ.

2. Окупанти хотіли замаскувати свої удари по атомній електростанції, яких вони завдавали протягом останніх тижнів.

3. Росіяни сьогодні здійснили атаку на Енергодар із гелікоптерів, а потім вигадали історію про “десант диверсантів”, щоб замаскувати удари. При цьому разом із МАГАТЕ на Запорізькій АЕС перебувала певна кількість так званих журналістів із РФ для створення потрібної “картинки”. За словами Подоляка, перед візитом Росія мала гарантувати цим представникам ЗМІ безпеку.

– Якщо б російська сторона не гарантувала їм безпеку, якщо б Україна, наприклад, “обстрілювала”, то вони б не завозили туди таку кількість журналістів, в тому числі які мають відношення до іноземних ЗМІ, акредитованих у Москві, – пояснив він.

4. Коли приїхала місія МАГАТЕ, окупанти їй показали якісь залишки снарядів, начебто української сторони. Це все було постановкою, оскільки насправді російські війська обстрілюють території Енергодара, Нікополя та ЗАЕС.

Прокоментував Подоляк і те, що місія МАГАТЕ перебувала на Запорізькій АЕС лише кілька годин. Він пояснив, що подібна інженерно-ядерна місія має конкретні алгоритми вивчення того, що відбувається з управлінням атомною станцією, чи є радіаційна небезпека, в якому стані реактор.

У зв’язку з цим Подоляк назвав дивним таке нетривале перебування представників МАГАТЕ на АЕС.

– МАГАТЕ говорить про те, що залишить там певну кількість своїх членів на постійній основі. Будемо дивитися. Але за дві години, і тим більше коли біля тебе крутяться росіяни, які вміють розказувати про те, де що прилетіло… Мені видається, що за ці 2,5 години, які місія в повному складі знаходилася на станції, можна було лише послухати дивні казки у виконанні представника Росатому, – заявив Подоляк.

Він також розповів, що для попередження катастрофи на атомній електростанції потрібно зробити кілька кроків:

перший – демілітаризувати зону навколо ЗАЕС;

другий – відвести всі війська РФ хоча б на 10-15 км від станції;

третій – якщо Росія цього не зробить, запровадити оптимальні, жорсткі санкції проти атомної галузі РФ;

четвертий – замість заяв МАГАТЕ та ООН потрібно виключити Росію зі складу всіх цих організацій, щоб агресор не мав там впливу та права вето.

Подоляк також висловив думку, що Росія не підриватиме атомну електростанцію, оскільки тоді ризики виникнуть для території самої РФ.

– Вони працюють на ЗАЕС саме з елементами демонстративного шантажу, не більше того … Ми маємо розуміти, що інтелект в російської армії такий, що вони дійсно можуть спричинити якісь технологічні катастрофи, але не таку масштабну, – підсумував Подоляк.

Як відомо, до складу місії МАГАТЕ, яка 1 вересня приїхала на Запорізьку АЕС, увійшли 14 міжнародних експертів. Очолив її генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Місія приїхала сьогодні вдень. А станом на 18.00 в компанії Енергоатом поінформували, що Гроссі вже залишив ЗАЕС, як і більшість членів делегації. На станції залишилися п’ять представників місії МАГАТЕ, які розвантажували привезене обладнання та збиралися продовжити роботу. Очікується, що вони перебуватимуть на ЗАЕС до 3 вересня.

Гроссі також пообіцяв розглянути питання постійної присутності своїх спостерігачів на станції.

В Енергоатомі очікували, що за результатами роботи місії МАГАТЕ Запорізька АЕС буде демілітаризована та повернеться під контроль України.

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