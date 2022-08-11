Куди вступають українські абітурієнти: Шкарлет назвав три найпопулярніші спеціальності

Цього року найбільший попит серед українських абітурієнтів традиційно мають три спеціальності – право, філологія та ІТ-технології.

Про це міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет повідомив ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

Очільник Міносвіти нагадав, що в 2020-2022 роках у структурі держзамовлення значну увагу приділено “професіям майбутнього” – інженерним високотехнологічним спеціальностям.

– Але за попитом традиційно найбільш активні спеціальності – це право, філологія та ІТ-спеціальності, – наголосив Шкарлет.

Він також поінформував, що під час вступної кампанії-2022 є значний попит на такі спеціальності, як “психологія” (подано вєе 11 тис. заяв) та “педагогіка” (майже 9 тис. заяв).

Як відомо, цього року абітурієнти складають Національний мультипредметний тест (НМТ), який замінив зовнішнє незалежне оцінювання. Тестування складається з трьох дисциплін: українська мова, математика, історія України.

Основна сесія НМТ тривала з 22 липня по 4 серпня. У ній взяли участь 187 345 абітурієнтів у понад 250 населених пунктах України та більш ніж 40 містах Європи.

Додаткова сесія відбудеться з 16 по 20 серпня, а спеціальна – з 12 по 16 вересня. Вони нічим не відрізнятимуться від основної.

В умовах війни абітурієнти з особливо небезпечних територій складатимуть вступні іспити у формі індивідуальної усної співбесіди.

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