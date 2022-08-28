Готуються до найгірших сценаріїв: чи зможе Україна пережити зиму без опалення

Українців готують до надзвичайно складного опалювального сезону 2022/2023. У Міненерго запевняють, що запасів вугілля у нас накопичили в 2,5 рази більше, ніж потрібно. Але із газом складніше – до необхідних 19 млрд кубів ми ще не дійшли.

Нині лише дискутують щодо зниження температури у квартирах узимку, як у Європі, але рішення ще немає. Також, чи переживемо холоди залежить від керівників на місцях – від підготовки мережі, закупівель альтернативного опалення та пропрацювання можливих сценаріїв з ОСББ.

Адже що ближче до морозів, то активніше росіяни зумисне нищитимуть критичну інфраструктуру. Хоча тут Кабмін готує запасні варіанти.

– Уряд планує закупити резервний об’єм обладнання, який тимчасово зможе забезпечити теплом за рахунок модульних котелень, енергією за рахунок генераторів потужних, – повідомляє міністр розвитку громад України Олексій Чернишов.

Одним із перших інформаційну кампанію перед зимою розпочав Львів – уже закупили буржуйки та дрова для опалення пунктів обігріву та укриттів, також радять львів’янам, чим варто запастися до морозів. Мер Андрій Садовий каже, що вже напряцювали план дій, якщо ворог залишить місто без газу чи світла.

Готуються до опалювального сезону 2022/2023 й у столиці. Нині інспектують мережі у житлових районах – теплові та електричні. Визнають, проблем багато. До жовтня обіцяють привести все до ладу. Додаткових обмежень, як у Європі, поки що впроваджувати теж не будуть. Сподіваються на свідомість киян.

– Я думаю їх вмовляти не треба буде. Якщо вони будуть споживати газ за ринковою ціною, це буде дуже дорого і всі будуть економити без нагадувань, – наголошує заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Фахівці наполягають, щоб органи місцевого самоврядування подбали про облаштування пунктів обігріву на зиму, і це мають бути не просто тенти надворі. План Б про всяк випадок потрібен кожній родині.

Також експерти радять мешканцям багатоповерхівок перевірити на тепловитрати підвали, дахи. Не буде зайвим утеплити труби, заклеїти вікна в під’їзді та у квартирі. Разом із сусідами напрацюйте порядок дій у разі найгіршого сценарію.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.